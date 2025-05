Csaknem két évet kellett várni arra, hogy lássuk Dua Lipa és a Porsche együttműködésének gyümölcsét: a háromszoros Grammy-díjas énekesnő a Forma-1-es Monacói Nagydíj hétvégéjén vehette át a Rennstall-program keretében kifejezetten számára tervezett, egyedi 911-esének kulcsait.

A különleges Porsche színvilága a piros és a zöld egyedi árnyalait ötvözi, kiegészülve a narancssárga két árnyalatával. Az összképet a piros kerekek és a naracsnssárga visszapillantó tükrök teszik még ütősebbé. További részleteket nem árultak el róla, így azt is csak feltételezni tudjuk, hogy ugyanaz a motor került be, mint az árban is vélhetően sokkal szerényebb sorozatgyártású változatába.

A 911 GT3 RS alapjában véve is bámulatos paraméterekkel büszkélkedhet, ugyanis a Porsche legfeljlettebb és legmenőbb változataként tartják számon az aktív aerodinamikai elemekkel is felvértezett modellt. A 4,0 literes, hathengeres bokszermotor eléri a 9000-es percenkénti fordulatszámot, igaz, a maximális, 525 lóerős teljesítményét valamivel alacsonyabb, 8500-as fordulaton, a 465 Nm-es nyomatéki csúcsát pedig 6300-as fordulaton adja le. 0-ról 100-ra 3,2 másodperc alatt gyorsul, ugyanakkor a 296 km/órás végsebessége meglepően alacsonynak számít.

Egészen 2023-ig nyúlik vissza Dua Lipa és a Porsche kapcsolata, melynek keretében a brit-albán előadó még az elektromos Macan népszerűsítésében is szerepet vállalt azzal, hogy társrendezőként vette ki a részét a típus kisfilmjéből.

Ha már ott volt Monacóban, Dua Lipa a Forma-1 egyik betétsorozatán, a Porsche-szuperkupán még a rajtrácson is tiszteletét tette – az alábbi galériában a világhírű popsztár hercegségi kiruccanásáról gyűjtöttünk össze egy csokornyi képet:

