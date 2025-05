A felvétel ugyanis eléggé szürreális: egy Ford Ranger Raptor hatalmas lendülettel ugrat át egy óriási tengerparti homokdűnén a brazíliai Canoa Quebradában (Ceará állam), majd látványos repülés után csapódik vissza a földre.

A hírek szerint a sofőr mindössze egy nappal a mutatvány előtt vásárolta a platós furgont, és a brutális becsapódás ellenére sértetlenül szállt ki a roncsból. A videó legalább akkora sebességgel gyűjt nézettséget, mint amekkora lendületet vett a Ranger, sokak pedig elítélik a meggondolatlan mutatványt, ami érthető, ez tragédiával is végződhetett volna.

A repülési magasság nagyjából eléri a 14-15 métert, a leírások szerint az ugratás hossza nagyjából 85 méter volt. Az eredmény pedig látható a videón, az autó gyakorlatilag gazdasági totálkáros lett, minden légzsák nyílt, a futómű elöl-hátul kiszakadt a helyéről, az abroncsok szintén elhaláloztak a becsapódáskor, és vélhetően a vázszerkezet sem úszta meg a nagy erejű találkozást az anyafölddel.

Kemény használatra tervezték, nem őrületre

Pedig a Ford Ranger Raptor egy igen kemény darab, az első, hátsó terepszögek 32, illetve 24 fokosak, hasmagassága 265 mm-es, gázlómélysége pedig 850 milliméter. Az autó legnagyobb trükkje a balesetben tönkrement futómű.

Ennek lelke a négy darab, berugózás közben egyre keményebbé váló Fox lengéscsillapító, amelyek elektronikus vezérlést kaptak.

A rendszer másodpercenként 500-szor elemzi, hogy mi is történik éppen az autóval, és ezeknek a méréseknek az információi alapján avatkozik be a lengéscsillapítók működésébe, így képes még durvább talajfogásokkor is hatékonyan tompítani a megérkezést a repülés közben felkeményített gátlóval.

A létraalvázra épített futómű többi része is erősített, sőt, az alkatrészek bekötési pontjait is a nagyobb igénybevételhez igazították. Erősebbek a rugók is, amelyek közül az elsőnek 20 milliméterrel nagyobb a rugóútja, mint a mezei Rangerben találhatónak. Emellett a kettős keresztlengőkaros első futómű könnyűfémből készült lengőkarjai is masszívabbak. Ekkora hülyeséget viszont még ez a kemény technika sem tudott elviselni.