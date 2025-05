A Peugeot olyannyira komolyan gondolja, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatát a filmvilággal, hogy hivatalos partnerként jelent meg a februári Cézár-díjátadó ceremónián is és a következő lépésük az idei Cannes-i Filmfesztivál, ahol május 13. és 24. között a Peugeot Inception tanulmányautó a Carlton Hotel pázsitján állítják ki. A fesztivál látogatóinak így lehetőségük lesz felfedezni ezt a filmvászonra illő koncepcióautót, amely a gyártó optimista jövőképe a fenntartható mobilitását illetően – olvasható a franciák közleményében.

Ha pedig már Peugaot és a filmek a téma, akkor nem mehetünk el szó nélkül néhány ikonikus autó mellett, amelyek örökre nyomot hagytak a filmtörténelemben.

A La communale (1956, rendező: Jean L’Hôte) című filmben a Peugeot 301 Conduite Intérieure szerepel

A rendező saját, sikeres regényét vitte filmre ebben az 1935-ben játszódó történetben, amelynek cselekményében központi szerephez jut a hatszemélyes, zártfülkés Peugeot. Egy lombardiai faluban járunk, ahol a tanító a településen elsőként automobilt vásárol, noha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogyan fogadják majd a helybeliek extravagáns döntését. Bátyja, Henri nem osztja komor nézeteit, és rábeszéli, hogy tanuljanak együtt vezetni. A család együtt vág neki a falunak, ami persze komikus jelenetek láncreakcióját indítja be. Az események olyannyira felzaklatják Pierre-t, a tanító gyermekét, hogy megbukik az év végi vizsgákon.

A bolond Pierrot (Pierrot le Fou, 1965, rendező: Jean-Luc Godard) egy Peugeot 404 részvételével készült

A filmtörténet általában a road movie műfajának előfutáraként tekint Godard alkotására, a francia új hullám alapművére. A Jean-Paul Belmondo és Anna Karina főszereplésével készült film nem csak történetével, de technikai megoldásaival (például az automobil mozgásának fényekkel történő érzékeltetésével) is irányt mutatott az utódoknak.

A Belmondo által alakított Ferdinand Griffon kiábrándult kispolgári életéből, és amikor ráakad élete szerelmére, Marianne-ra, hátat fordítanak a valóságnak, és Ferdinand piros Peugeot 404-esén céltalan, önpusztító utazásba fognak, hogy végül rátaláljanak az egyetlen dologra, ami értelmet adhat az életnek – a halálra.

A Rózsaszín Párduc bosszúja (Revenge of the Pink Panther, 1978, rendező: Blake Edwards) a Peugeot 204-ről is híres

A Rózsaszín Párduc-filmek nem tartoznak a mozgófilm történetének legnagyobb alkotásai közé, az 1978-as epizód azonban emlékezetes marad, mint Peter Sellers egyik utolsó munkája. A történet ugyanolyan bohókás, mint korábban: egy maffiavezérnek azzal kell bizonyítania alkalmasságát, hogy elteszi láb alól Clouseau felügyelőt, aki nyomozati sikereit sokkal inkább szerencséjének, mint tehetségének köszönheti. Az egymást követő merényletek természetesen kudarcba fulladnak. Még úgy sem sikerül megölni a rendőrt, hogy szitává lövik fehér Peugeot 204-s szedánját – persze, hiszen az autót pár perccel korábban rabolta el egy stoppos lánynak maszkírozott bűnöző, sorsára hagyva a jóhiszemű rendőrt.

Columbo (1968-78, számos rendező) és az ő Peugeot 403 Cabriolet-je külön fejezet a filmtörténelemben

Ha a rendőr és a Peugeot szavakat egy mondatban halljuk, nem Jacques Clouseau jut először az eszünkbe, hanem amerikai kollégája, Columbo hadnagy, aki egy ütött-kopott, ámbár annál stílusosabb Peugeot 403 kabrióval jár. Az eredetileg 1968-78 között forgatott, majd tíz évvel később további évadokkal kiegészített sorozatban soha nem ejtettek szót arról, hogyan került a különleges autó a Peter Falk által megformált rendőrtiszt tulajdonába – talán épp a hadnagy különcségét akarták vele hangsúlyozni a forgatókönyv-írók. Erre utalhat az is, hogy a sorozat egyik utolsó epizódjában (meglehet, tévesen) azt állítják, a Kaliforniában élő és dolgozó hadnagy az évek során egyszer sem nyitotta le a vászontetőt.

Az Éjszaka a Földön (Night on Earth, 1991, rendező: Jim Jarmusch) című filmben egy Peugeot 504 szerepelt

Öt város, öt taxisofőr, öt történet: az amerikai Jim Jarmusch különleges hangulatú etűdgyűjteménye a világ öt pontján, de ugyanazon időpontban zajló jeleneteken keresztül mutat be emberi és társadalmi sorsokat, alá- és fölérendelt szerepeket. A párizsi jelenetben egy elefántcsontparti származású sofőr igyekszik boldogulni Peugeot 504-esével, ám miután rasszista tréfálkozásaik miatt fizetés nélkül kidobott két utast, egy vak lányt sodor az útjába az élet.

A rendező aligha volt tudatában annak, milyen finom érzékkel választotta ki az Isaac de Bankolé által alakított taxis autóját. A robusztus futóművel szerelt, kifejezetten megbízható 504-es rendkívüli népszerűségnek örvendett számos afrikai piacon, így az Elefántcsontparton is, a modell versenyváltozata pedig 1978-ban megnyerte az Elefántcsontpart-ralit.

A Ronin (1998, rendező: John Frankenheimer) Peugeot 406-osa is megdolgozott a hírnévért

A film alapja egy rendkívül szövevényes történet, amelyben nincsenek jók és rosszak, amelyben folyamatosan eltolódnak a határvonalak, ahogyan a szereplők egymás iránt érzett bizalma és hűsége is. A Jean Reno és Robert de Niro főszereplésével készült, páratlan akciófilm cselekménye egy rejtélyes aktatáska körül forog, ám feledhetetlenné az autós üldözéses jelenetek tették, amelyeket a nézők és a szakma egyaránt a filmtörténelem legjobbjai között tartanak számon.

Különösen izgalmas az a jelenet, amelyben de Niro egy Peugeot 406-ossal ered a női főszereplő és társai nyomába, iszonyatos pusztítást végezve a párizsi forgalomban.

Ki ne ismerné a Taxi sorozatot (1998, rendező: Gérard Pirès), amelynek sztárja egy fehér Peugeot 406

Egyetlen film sincs, amely olyan erősen összefonódott volna a Peugeot nevével, mint a francia Taxi. Bár további négy folytatás is készült, szakmai szemmel és nézőként is az első epizód számít etalonnak. A történetet alighanem minden autórajongó ismeri: a pénzét taxisként kereső, de autóversenyzői babérokról álmodozó, a törvényt csak érintőlegesen tisztelő Daniel és az ügyefogyott rendőr, Émilien kényszerű szövetséget köt, hogy leleplezzenek egy titokzatos bankrabló bandát. Ebben egy titkos csodafegyver: a Daniel által épített, különleges átalakulásra képes Peugeot 406 is segítségükre van.

A gombnyomásra versenyautóvá alakuló taxi mára fogalommá vált a nyugati popkultúrában. A későbbi epizódok alkotói igyekeztek lépést tartani a modellfejlesztéssel, és mindig az aktuális típust mutatták be a filmvásznon – az utolsó két részben így már egy Peugeot 407 száguld Marseilles utcáin.

Szintén a vígjátékok között indult a Sztárom a párom (Notting Hill, 1999, rendező: Roger Michell), amelyben egy Peugeot 406 Break szerepel

A Peugeot 406-ost nem véletlenül választották meg 1988-ban az Év Európai Autójának: számos országban, így Nagy-Britanniában is a legnépszerűbb modellek között szerepelt éveken át. Teljesen hihető tehát, hogy a XX. század utolsó nagy romantikus sikerfilmjében nem egy brit típussal, hanem a francia családi kombi utódjával száguldanak London utcáin a főszereplők. Muszáj igyekezniük, hogy Will Thacker, a menthetetlenül szerencsétlen könyvkereskedő és Anna Scott, a hollywoodi díva még a film vége előtt ismét egymásra találhassanak.

A filmet a közönség és a kritikusok egyaránt rendkívül jól fogadták, és még most, húsz évvel a bemutatása után is ott szerepel minden idők legsikeresebb brit romantikus vígjátékai között, amihez kétségtelenül a pazar szereposztás is hozzájárult.

És, hogy ne maradjunk magyar vonatkozás nélkül, emlékezzünk a Szomszédok (1987-99, rendező: Horváth Ádám) című teleregényre, amelyben egy Peugeot 205 volt látható

Magyarország leghíresebb (fiktív) taxisofőrje, a Zenthe Ferenc által megformált, mindig optimista Taki bácsi ugyan csak ácsingózott egy modern nyugati autóra, Etus viszont a hatodik évad (1992) végén az ő tanácsára hallgatva vásárolta meg a Mágenheim család részére a Peugeot 205 piros alapmodelljét, 24 havi részletre, 13 százalékos kamatra. Az autó innentől rendszeresen megjelent a teleregényben, de osztott szereposztásban. A forgatásokon nem mindig ugyanazt a példányt használták ugyanis, így a rendszám sem volt mindig azonos.

A vásárláskor CZV-521-esként anyakönyvezett kisautó olykor megfiatalodott (DBW-949), máskor öregebbnek láttatta magát (BJB-431, CAR-875), sőt, próbarendszámmal is képernyőre került.

A Szárnyas fejvadászban 2049 (2017, rendező: Denis Villeneuve) egy jövőbeli Peugeot modell szerepel

Minden idők egyik legfontosabb sci-fi eposzának, az írózseni Philip K. Dick regényéből filmre adaptált Szárnyas fejvadásznak a késői, ám annál méltóbb folytatása nem csak a film noir és a fantasztikum kedvelői számára bizonyult értékesnek. A jelentős részben Magyarországon forgatott mozi az automobil jövőjébe is bepillantást engedett, méghozzá a világ egyik legrégebben működő autómárkája, a Peugeot szemén keresztül.

A renitens androidok elfogására kiképzett, Ryan Gosling által megformált rendőrtiszt szárnyas ajtós szolgálati kocsija nem csak három kerekén gurul: a jövő Peugeot-ja bizony már a levegőben is képes közlekedni, környezetét pedig a tetőből leválasztható drón segítségével felügyeli – bár a távoli jövőben nem ugyanazt értjük vezetőtámogatáson, mint manapság.