Az autóiparban mindig is különleges helyet foglalt el az alumínium. Könnyű, korrózióálló, ugyanakkor merev szerkezetet lehet belőle alkotni – vagyis minden olyan tulajdonságot kínál, amely ideális egy autó karosszériájának.

Az Audi éppen ezért 1994-ben hosszú évek fejlesztése után megdöbbentette a sajtót, a közönséget és a konkurenciát az első generációs A8 bemutatásával: ennél a modellnél debütált az Audi Space Frame (ASF), az első nagy sorozatban gyártott alumíniumkarosszéria.

Felvezetése 1993-ban a Frankfurti Autószalonon történt, amikor leleplezték az Audi Space Frame koncepciót. Ez már tulajdonképpen a kész A8-ast mutatta meg krómruhában, a következő évben már gyártani is kezdték a szériaváltozatot.

Ez volt az első alumíniumkarosszéria valódi tömeggyártásban

Sokan azt hiszik, hogy ez volt az első teljes egészében alumíniumkarosszériás szériaautó, de ez ebben a formában nem igaz. Az Audi ritka tisztességesen még a 2002-es második generáció sajtóanyagában is kiemelte, hogy a típus elődje „csupán” az első alumíniumvázas limuzin, nem bitorolva az 1989-es Honda NSX elsőségét.

Az A8-cal nagy sorozatú gyártásba került alumíniumkarosszériát az acél alvázas Land Rover alumínium kocsiszekrényével sem szabad összekeverni. Az A8-ban az autó alig utolérhető szilárdságát adó térbeli rácsváz is könnyűfémből van.

A fejlesztési folyamat során nem kevesebb mint 40 szabadalmat jegyeztetett be az Audi az alumíniumkarosszéria kapcsán, amely mintegy 40 százalékkal volt könnyebb a hagyományos acélkarosszériáknál. Annak ellenére, hogy bizonyos részek biztonsági okok miatt akár 1,8-szer vastagabbak voltak a hagyományos acélelemeknél, az Audi így is 110 kg-ot tudott megtakarítani a karosszéria tömegéből. A gyártó szerint akár további súlycsökkentés is lehetséges lett volna (akár 60 százalékig), azonban nem akartak kompromisszumokat kötni a jelentős biztonsági tartalékok terén.

Gyártók, akiket elcsábított az alumínium Az Audi mellett akadnak még bőven gyártók, akik nagymértékben alkalmaztak alumíniumot a karosszériák építése során. Szériagyártású tömegtípusoknál a Jaguar-Land Rover-páros volt, ami hasonló komolyan belevetette magát a technikába (Jaguar XJ, Range Rover L405), de megemlíthető még a Mercedes-Benz SL R231 generációja alumínium térvázas szerkezettel, valamint a Tesla Model S, ami így tudta ellensúlyozni az akkumulátor nagy tömegét.

Nem volt olcsó mulatság

Az ASF tanulmány extrudált alumíniumprofilokból készült (többnyire zárt, többrekeszes profilokból), amelyek öntött alumínium alkatrészekkel együtt alkották a térvázat. Az Audi neckarsulmi üzemében a szerelési munkák mintegy 75 százaléka kézzel történt, a 334 alkatrészből az extrudált profilok aránya pedig körülbelül 71 százalék volt.

Egy Audi A8-as teljes tömege így jóval alacsonyabb lehetett, ami jelentős előnyt jelentett mind a teljesítmény, mind pedig a fogyasztás terén. Az alumínium további komoly előnye, hogy nem rozsdásodik, ezzel hosszú távon is elűzte a korrózió rémét.

A technológia több Audinál alkalmazásra került, igazi erőpróbát az Audi szintjén tömegmodellnek szánt, takarékosságra kihegyezett városi kis egyterű, az A2 jelentette. Ennél is bevetették az önhordó, térvázas alumíniumkarosszériát. Az ajtók fölötti oldalpanel súlya például mindössze 2 kg volt, beleértve az A és D oszlopokat is. 2002-ben a legalacsonyabb felszereltségű változat súlya mindössze 895 kg volt.

Az Audinál bő két évtized után jöttek rá, hogy az alumíniumból is megárt a sok.

A legújabb generációkban, például a negyedik generációs A8 (D5, 2017-től) esetében, az Audi áttért egy többanyagú konstrukcióra. Ebben az alumínium mellett acélt, magnéziumot és szénszál-erősítésű műanyagot (CFRP) is alkalmaznak, hogy optimalizálják a jármű tömegét, merevségét és biztonságát.

Hasonlóan, az Audi R8 sportautó is egy hibrid szerkezetet használ, amelyben az alumínium dominál, de más anyagokat is integrálnak a szerkezetbe a kívánt teljesítmény és biztonság elérése érdekében.

Az ASF tényleg olyan vakmerő lépés volt, amit csak kevés gyártó követett, így az első teljes alumíniumkarosszéria széles körű alkalmazása végleg az Audi neve mellé vésődött be a történelemkönyvekbe.