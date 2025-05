MEGÁLL AZ ÉSZ #96 📺 Közlekedésbiztonsági sorozatunk újabb epizódját még április elején rögzítette az egyik M3-as autópálya mellett elhelyezett forgalomfigyelő kamera. 🚛 A felvételen az látható, hogy több kamion érkezik a külső sávban. Az egyik kamion sávot vált, mintha ki szeretne hajtani a csomópontban, majd letarolja a lehajtót jelző táblákat, terelő elemeket és egyenesen az árokba hajt. ❗Szerencsére a sofőr csak könnyebben sérült meg, de a történtek anyagi kárral jártak – akár tragédia is lehetett volna belőle. Egy ekkora tömegű jármű ilyen sebességgel könnyen veszélyeztetheti a saját vezetője életét is, nem beszélve a többi közlekedőről. 🚨A baleset okait a rendőrség vizsgálja, de több tényező is közre játszhat egy ilyen eseménynél. 🔧Műszaki hiba: elindulás előtt mindig ellenőrizzük a jármű állapotát! 😴Fáradtság: 5 óránál kevesebb alvás annyit ront a reakcióidőn, mintha 1-2 pohár alkoholt fogyasztottunk volna. 📵A figyelem elterelődése: vezetés közben az útra figyelj. Elcsépeltnek tűnő mondatunk most is igaz: a szemed tartsd mindig a pályán! ⚠️ Természetesen minden igyekezet ellenére előfordulhatnak olyan tényezők, melyre nem lehet előre felkészülni, ennek ellenére, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg! A balesetek nagy része megelőzhető lenne! #mkif #pályánvagyunk #közösenveletek #közlekedjbiztonságosan #közlekedésbiztonság #baleset #autópálya #police