Január 17-én komoly kihívással kellett szembenézniük a pénzügyőröknek, amikor észrevették, hogy az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán egy 40 tonnás teherautó mindkét forgalmi sávot elfoglalva vesztegel. A sofőr a kamion mellett állt, és látszott rajta, hogy nagy baj van. A pénzügyőrök azonnal a segítségére siettek.

A teherautóba kapaszkodó férfi elmondta, hogy rosszul van, szédül és homályos a látása – vagyis nem képes tovább vezetni a járművet. Az egyenruhások tudták, hogy azonnali, hatékony intézkedésre van szükség, hogy elkerüljék az esetleges baleseteket és a férfi is mielőbb egészségügyi ellátást kapjon.

Az egyik pénzügyőr rendelkezett kamionhoz szükséges vezetői engedéllyel, ezért a legközelebbi pihenőhelyre kormányozta a járművet. Eközben kollégája a fülke utasülésében szóval tartotta a bajba jutott férfit, és folyamatosan figyelte az állapotát a segítség megérkezéséig. Egy harmadik pénzügyőr szolgálati autóval követte őket, így biztosította az akadálymentes haladást.

A NAV közleményében azt írta, hogy több munkatársa is rendelkezik sérült betegek ellátását segítő képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nemcsak közúton vagy köztereken, hanem különböző munkaterületeken és gyakran életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk.

(A nyitókép illusztráció.)