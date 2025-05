❗Ütközésig menekült a csempész – a pénzügyőrök megállították❗ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópályán végeztek ellenőrzéseket, amikor egy csempészcigarettát szállító jármű a hatósági jelzés ellenére megpróbálta kivonni magát az #ellenőrzés alól. A járműből 13 ezer doboz magyar zárjegy nélküli #cigaretta került elő. 🚬 2025. május 15-én a pénzügyőrök az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán végeztek rutinellenőrzéseket, amikor a Nyíregyháza felé vezető oldalon egy magyar rendszámú gépjárművet akartak megállítani. A pénzügyőrök egyértelmű fény- és hangjelzést adtak le, amelyre a jármű vezetője nem reagált – ahelyett, hogy megállt volna, nagy sebességgel elhajtott. A járőrök a közlekedésbiztonságra fokozottan ügyelve másik járőregység bevonásával követték a járművet. A sofőr azonban továbbra is szabálytalan, agresszív manővereket hajtott végre: egy lehajtóhoz nagy sebességgel közeledve hirtelen büntetőfékezett, hogy az őt követő járőrautót megállásra kényszerítse, majd az ütközést követően, ismét nagy sebességre kapcsolt és az oldalról érkező hatósági jármű irányába kormányozta autóját, ami újabb ütközéshez vezetett. A menekülő gépkocsi Miskolc irányába hajtott tovább. A Mályi lehajtó előtti tereléshez is nagy sebességgel érkezett, és egy szabályosan közlekedő lengyel rendszámú járműnek hajtott. Az ütközés következtében a csempészautó is súlyosan károsodott, ezért megállt. A pénzügyőrök a helyzetet gyorsan és szakszerűen kezelték. Kiszállásra szólították fel az ukrán sofőrt és magyar utasát, akiket azonnal megbilincseltek. A gépkocsi átvizsgálásakor kiderült, hogy az 13 200 doboz, több mint 33 millió forint értékű magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtett. Az egyenruhások értesítették a mentőszolgálatot, valamint a rendőrség munkatársait. A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt eljárást indított a sofőrrel szemben, továbbá hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés miatt feljelentést tett. #NAV #cigi #csempész #baleset