A múlt héten sem tétlenkedtek a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök. Beszámolójuk szerint egy gyorshajtó az Audi volánja mögött összekeverte a főutat a Forma-1-es pályával, így 184 km/órával mérték be. Mivel a megengedett maximális sebesség 90 km/óra (lett volna) az 53-as főút érintett szakaszán, az illető igénybe vehette a „gyorshajtás deluxe csomagot”.

Ennek 312 ezer forint és 8 büntetőpont az ára.

Egy Volvo sofőrje 166-tal húzott el a traffipax előtt a 5301-es jelű úton. Tekintve, hogy ott is 90-es tábla volt érvényben, az utoljára tavaly augusztusban szigorított büntetési tételek alapján ő is hasonló következményekkel számolhat. Összesen 1985-en lépték túl a sebességhatárokat.

Egy tucat autós ittasan indult útnak, ráadásul az egyikük balesetet is okozott, míg május 10-én közös ellenőrzést tartottak Kalocsán. Nem is eredménytelenül: két jármű is olyan komoly műszaki hiányoságokkal rendelkezett, hogy a szakértők soron kívüli műszaki vizsgára küldték.