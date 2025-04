A Ford formatervezői remek munkát végeztek az ötödik generációs Mustanggal, de ennek a konkrét példánynak a tulajdonosa számára a gyári kivitel nem volt elég lenyűgöző.

A Mustang a fotói a közösségi oldalak autós csoportjaiban keringenek, miután valaki észrevette a Dominikai Köztársaság egyik márkakereskedése mellett. Az amerikai izomautót egy házilag barkácsolt karosszéria kiegészítő szettel szerelték fel, ami nemcsak rosszul lett felrakva, de úgy néz ki tőle az autó, mint egy száját tátó cet.

Az autó elejét egy sötétített hűtőrács uralja, ami olyan hatalmas, hogy az Audi, BMW, Mercedes, és még a Lexus legnagyobb alkotásai is kicsinek tűnhetnek mellette. Igaz ormótlan, de a hangulat modern: egyetlen műanyag elemből készült, amelyet tucatnyi kis kivágással láttak el. Ugyanez a megoldás sok gyári autónál visszaköszön igaz valamivel jobb minőségben.

Elöl az eredeti lökhárítót hatalmas légbeömlőkkel dobták fel, felettük a fényszórókat pedig mintha egy óvodás szakkörön ragasztották volna be a nagycsoportosok. Ezek mellett egy új motorháztető is felkerült, teljesen furcsa és oktalan szellőzőnyílásokkal, amelyek – sejtésünk szerint – nem is működnek.

Oldalról nézve feltűnik, hogy a kerekek sem gyáriak, a kipufogócső pedig a hátsó tengely előtt bújik ki. A hátsó részt szintén átalakították, új lökhárító és diffúzor került a szebb napokat megélt Mustangra.

Bár önmagában a kiegészítő szett is elég borzasztó, a kivitelezés még tovább ront az összképen, így erős a gyanú, hogy ez a gép joggal elcsíphet egy dobogós helyet a Ford Mustang tákolási világversenyen.

A modern Mustang

Az ötödik generációs Ford Mustang egyébként a Detroiti Autószalonon mutatta meg magát a nagyközönségnek 2004-ben. Bár fejlesztését egy vietnami származású főmérnök, Hau Thai-Tang vezette, talán évtizedek óta ez volt a legamerikaibb Mustang.

Motorterében V6-os 210 lóerős blokk jelenti az alapot, a GT izmos V8-asa pedig már változó szelepvezérléssel termelt 300 lóerőt. A legerősebb Shelby GT500 nyolc hengere 500 lóerővel okozott libabőrt, de a búcsú évében még erősebb lett, az 5,8 literes kompresszoros blokk ekkor már 662 lovat állított csatasorba.

Most hogy bemelegítettük a szemizmainkat jöjjön még pár igazán embert próbáló Ford Mustang, mert ez a gép mindig megihlette az önjelölt autótervezőket!