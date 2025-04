Az Országos Meteorológiai Szolgálat korábban figyelmeztetést adott ki a többfelé tomboló viharos szél miatt, a 4-es úton volt is baj a rendkívüli időjárás miatt.

‼️A viharos szél miatt kialakult porviharok nyomán, Debrecen és Ebes között minimálisra csökkent a 4-es úton a látótávolság! Az érintett területen mindenki vezessen fokozott figyelemmel! ‼️ Videó: Farkas Zoltán Posted by MetNet on Thursday, April 10, 2025

A Haon beszámolója szerint Hajdúszoboszló és Ebes között porátfúvás alakult ki, a látótávolság is jelentősen lecsökkent az érintett szakaszon. A főút 215. kilométerénél hármas karambol is történt, amiben a szélnek is szerepe lehetett.

Több autó is karambolozott a porvihar miatt a 4-es úton Ebesnél! Aki teheti kerülje el a környéket! 😖😖 Forrás: Nádudvari Néprádió 📢 Posted by MetNet on Thursday, April 10, 2025

A porátfúvásról több videó is készült, délutánra országszerte számos más helyről is jelentettek hasonló körülményeket. A HungaroMet előrejelzése szerint a szél kora este mérséklődhet.