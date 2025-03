Már gőzerővel zajlik a készülődés a Concorso d’Eleganza Villa d’Este eseményére, melynek hivatalos aukciós partnerévé a BMW-vel folytatott együttműködése révén a Broad Arrow Auctions vált. Az aukciósház jóvoltából a látogatók és a gyűjtők, azaz a potenciális licitálók sok más mellett a versenysport legendás, akár több évtizeddel ezelőtti ikonjaival is találkozhatnak majd az olaszországi Comói-tó partján.

1936 Fiat 570 Bertone Barchetta Special

Közéjük tartozik az 53-as rajtszámot máig büszkén viselő Fiat 570 Bertone Barchetta, mely csaknem 90 évvel ezelőttről, 1936-ból maradt meg az utókor számára.

Gyakorlatilag ez az autó jelentette az első mérföldkövet a legendás autótervező, Nuccio Bertone pályafutásában, aki az édesapjától örökölte meg a családi vállalkozásként működő dizájnstúdiót, a Bertonét. Generációkon át működött az 1912-ben alapított műhely, majd 2014-ben csődbe ment. Néhány évvel ezelőtt egy testvérpár, Jean-Franck és Mauro Ricci a jogokat megszerezve lehelt új életet a márkába, annak visszatérő modelljeként a szeméttel működő GB110-et mutatták be.

Bertone a saját pénzéből indította be a karrierjét azzal, hogy megvásárolta az alapot képező Fiat 500 A Topolinót, hogy aztán egy kifinomult barchettát faragjon belőle. Az öreg Fiaton – mely 1947-ben a Squadra Corse Stanguellini színeiben versenyzett – számos Bertone-jellegzetesség figyelhető meg, ugyanakkor Bertone ezzel nemcsak tervezői, de versenyzői babérokra is tört. Első versenyét a 12. helyen fejezte be, az autó viszont komoly sikereket ért el a következő években.

1950-ig négy egymást követő Mille Miglián vett részt, ráadásul 1948-ban a második helyen ért célba a Sport 750 kategóriában. Bertone még a halála előtt, 1996-ban leporolta az 570 köbcentiméteres Fiat-Marino motorral hajtott modellt, és nekilátott a restaurálásának. Még azelőtt elhunyt, hogy elkészülhetett volna vele, de ezután is a családi gyűjtemény része maradt, egészen 2021-ig, amikor először gazdát cserélt.

Becsült értéke: 325 000-375 000 euró (130,8-150,9 millió forint).

1965 Elva BMW Mk8

Frank Nichols ugyancsak nagy név volt a szakmában. 14 évesen hagyta ott az iskolát, majd egy kelet-sussexi használtautó-kereskedésben kezdett el dolgozni. Hamar a versenyautók rabjává vált, sőt, versenyzett is, például egy Lotus VI-tal és egy CSM-mel. Üzleti érzéke a harmincas éveire sem kopott meg, ennek eredményeként 1955-ben Elva Cars néven megalapította a saját, elsősorban versenyautókra specializálódott vállalkozását, mely a legnagyobb autóipari cégekkel együttműködve ugyanúgy közúti autókat is gyártott.

Legjobb munkái között említik az Elva Mark sorozatot, melynek oszlopos tagja az 1965-ben készült Elva BMW Mk8, amit 2,0 literes, soros négyhengeres motorral és Hewland HD5 váltóval szereltek. A 80/09-es számú váz a Road Americán mutatkozott be, méghozzá nem is eredménytelenül, ugyanis a 10. helyen végzett, majd egy évvel később megismételte ezt az eredményt.

A BMW később dr. Julio Palmaz világhírű gyűjteményébe került, de ezzel nem vonult le végleg a versenypályákról. A tapasztalt versenyzőnek, Roger Willsnek köszönhetően az autó visszatért az Egyesült Királyságba – ezt követően több goodwoodi rendezvényen és európai versenyen is felbukkant. Mielőtt ismét kalapács alá kerülne, újabb verseny vár rá a Goodwood Revival keretében.

Becsült értéke: 175 000-225 000 euró (70,5-90,5 millió forint).

1966 Fiat Abarth OT 1300

Az 1966-os évjáratú Fiat Abarth OT 1300-at egyszerűen óriásölőként emlegetik. Azzal érdemelte ki ezt a titulust, hogy az első Targa Florión, amin elindult, a három kategóriája egyikén az első helyen látta meg a kockás zászlót a 0047-es számú darab.

Ez esetben egy közúton is használható, karakteres és farmotoros GT-autóról van szó, melynek 147 lóereje ugyan nem hangzik eget rengetőnek, a könnyű karosszéria ezt bőven ellensúlyozza. Emellett egyik jellegzetességének tartják a tetejére szerelt, periszkópikus légcsatornát, ami a vezető hűtését szolgálja – innen ered a Periscopio név.

Az 1970-es években Vincenzo Osella tulajdonában volt, akihez nemcsak az Abarth-divízió, de az Osella Forma-1-es istálló is köthető.

Az Abarth OT 1300 egészen az 1980-as évekig versenyzett, azonban az eladása után 40 évig egy raktárban porosodott, így bőven akad vele munka, mielőtt bárki kivinné az utakra.

Becsült értéke: 400 000-450 000 euró (161-181,1 millió forint).

1990 Citroën ZX Rallye Raid

Egymás után három Párizs-Dakar-ralinak is nekivágott a Citroën gyári csapatával ez az 1990-es ZX Rallye Raid. Amellett, hogy megnyerte az FIA tereprali-világkupát, a C05-ös alváz a Párizs-Tripoli-Dakarról, a Párizs-Dakar-Fokváros-raliról és a Párizs-Tanger-Dakarról is előkelő, top 10-es eredményeket tudott felmutatni.

Sikeres off-road-pályafutása után a francia márka történelmi gyűjteményébe, majd 2011-ben magántulajdonba került. A nemzetközi rali figyelemre méltó darabja ezután kétéves, teljes körű felújításon esett át, aminél az 1990-es Pharaohs-rali specifikációi voltak mérvadóak – mondani sem kell, hogy az akkori versenyen Ari Vatanen személyében egy vérbeli legenda vezette az autót.

A középfarmotoros ZX-et 2,5 literes, négyhengeres motorral szerelték, melyben – konfigurációtól függően – 310-340 lóerő lakozik, amihez brutális, csaknem 580 Nm-es nyomaték párosul. Ereje a hétfokozatú, manuális váltón keresztül jutott el a két tengelyre. A ZX maximális sebessége 205 km/óra. A május 24-25-én, az olaszországi Comói-tó partján esedékes árverésen két, az 1991-es idényből származó Citroën Sport versenyfelszereléssel árverezik el.

Becsült értéke: 475 000-525 000 euró (191,2-211,3 millió forint).

