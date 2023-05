Autós bakancslistám meglehetősen hosszú. Ezen nemcsak autók, hanem rendezvények, helyszínek is szerepelnek, és közöttük a Concorso d’Eleganza Villa d’Este az elsők között kapott helyet. Most végre kipipálhattam, de semmiképpen nem húzom ki, mert az még biztos, hogy visszamegyek, ahányszor csak tudok. Mert ilyen rendezvényből alig egy maréknyi létezik.

Amelyik autó itt nem jelenik meg, az nem is számít 1 /80 50 autó versenyez minden évben, az 1920-as évektől 90-esig, de vannak új tanulmány és szuperautók is 50 autó versenyez minden évben, az 1920-as évektől 90-esig, de vannak új tanulmány és szuperautók is Fotó megosztása: 2 /80 Középmotoros poszterautók egymás mellett, a Miurának több köze van az M1-hez, mint gondolnánk, a 288 GTO pedig szinte ártatlan, annak ellenére, hogy a Ferrari egyik első szupersportautójáról van szó Középmotoros poszterautók egymás mellett, a Miurának több köze van az M1-hez, mint gondolnánk, a 288 GTO pedig szinte ártatlan, annak ellenére, hogy a Ferrari egyik első szupersportautójáról van szó Fotó megosztása: 3 /80 Közép, ketesztmotoros sportautó a BMW M1, még a Lamborghinit kérte fel hozzá a BMW, hogy segítsék a fejlesztést az új versenyautó alapnak szánt sportautóhoz Közép, ketesztmotoros sportautó a BMW M1, még a Lamborghinit kérte fel hozzá a BMW, hogy segítsék a fejlesztést az új versenyautó alapnak szánt sportautóhoz Fotó megosztása: 5 /80 Bármennyire is tűnik Mercedesnek, ezt Isdera Spydernek hívják. Miután a Mercedes mégsem küldte gyártásba az Eberhard Schultz által tervezett CW311-et, saját terveit felhasználva megalkotta az autóját Mercedes lapokon, Mercedes motorral Bármennyire is tűnik Mercedesnek, ezt Isdera Spydernek hívják. Miután a Mercedes mégsem küldte gyártásba az Eberhard Schultz által tervezett CW311-et, saját terveit felhasználva megalkotta az autóját Mercedes lapokon, Mercedes motorral Fotó megosztása: 6 /80 A legkorábbi fellelhető 901-es Porsche, amikor még nem 911-nek hívták. Ez az autó Alois Rufé, aki maga is részt vett a rendezvényen... A legkorábbi fellelhető 901-es Porsche, amikor még nem 911-nek hívták. Ez az autó Alois Rufé, aki maga is részt vett a rendezvényen... Fotó megosztása: 7 /80 ...mi mással érkezett volna ő maga, mint egy RUF SCR-rel, ami 1250 kilója mellé 510 lóerős, csak ránézésre Porsche. ...mi mással érkezett volna ő maga, mint egy RUF SCR-rel, ami 1250 kilója mellé 510 lóerős, csak ránézésre Porsche. Fotó megosztása: 9 /80 Karbonszálas karosszériájában 4,0 literes boxermotort hord, 3,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 320 a vége, az előtte álló autó is érdekes Karbonszálas karosszériájában 4,0 literes boxermotort hord, 3,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 320 a vége, az előtte álló autó is érdekes Fotó megosztása: 10 /80 Koenigsegg CC850, 1385 lóerő, ugyanennyi nyomaték és pont ugyanennyi kilogrammot nyom. Kézi váltós. Maga Christian von Königsegg érkezett vele Koenigsegg CC850, 1385 lóerő, ugyanennyi nyomaték és pont ugyanennyi kilogrammot nyom. Kézi váltós. Maga Christian von Königsegg érkezett vele Fotó megosztása: 11 /80 Duesenberg SJ 1935-ből, a kor leggyorsabb autója volt Duesenberg SJ 1935-ből, a kor leggyorsabb autója volt Fotó megosztása: 13 /80 Majdnem 80 éves, nyolchengeres motorja van, amivel 220-szal tud menni Majdnem 80 éves, nyolchengeres motorja van, amivel 220-szal tud menni Fotó megosztása: 14 /80 Kézzel készült mesterm egy ilyen Duesy Kézzel készült mesterm egy ilyen Duesy Fotó megosztása: 15 /80 Korai Rolls-Royce modellek egy indiai gyűjteményből Korai Rolls-Royce modellek egy indiai gyűjteményből Fotó megosztása: 17 /80 Orrdíszekből nem volt hiány Orrdíszekből nem volt hiány Fotó megosztása: 18 /80 Porsche 935, felfoghatatlanok az arányai és a dimenziói Porsche 935, felfoghatatlanok az arányai és a dimenziói Fotó megosztása: 19 /80 Mellette egy utcai 911 GT1, melyből csupán 20 darab készült. Motorja 3,2 literes hathengeres boxer 544 lóerővel Mellette egy utcai 911 GT1, melyből csupán 20 darab készült. Motorja 3,2 literes hathengeres boxer 544 lóerővel Fotó megosztása: 21 /80 Legalább annyira érdekesek a tulajdonosok is, mint az autóik Legalább annyira érdekesek a tulajdonosok is, mint az autóik Fotó megosztása: 22 /80 1961-es Ferrari 250 GT California, egy az elkészült 55-ből rövid tengelytával, fantasztikus színösszeállítással, másnap ez az autó nyerte a fődíjat 1961-es Ferrari 250 GT California, egy az elkészült 55-ből rövid tengelytával, fantasztikus színösszeállítással, másnap ez az autó nyerte a fődíjat Fotó megosztása: 23 /80 Csodás forma, Colombo V12-es motor, élőben is elképesztően szép tárgy Csodás forma, Colombo V12-es motor, élőben is elképesztően szép tárgy Fotó megosztása: 25 /80 A 250-es széria volt a Ferrari egyik legsikeresebb sorozata A 250-es széria volt a Ferrari egyik legsikeresebb sorozata Fotó megosztása: 26 /80 BMW 507 roadster, szinte elbújt a nemes társaságban, pedig 252 darabos szériájával végtelenül ritka autó BMW 507 roadster, szinte elbújt a nemes társaságban, pedig 252 darabos szériájával végtelenül ritka autó Fotó megosztása: 27 /80 Ferrari 288 GTO, a csúcskategória előfutára az olaszoknál, 2,9 literes turbómotorja 400 lóerős, 5 másodperc alatt gyorsult 100-ra a 80-as években Ferrari 288 GTO, a csúcskategória előfutára az olaszoknál, 2,9 literes turbómotorja 400 lóerős, 5 másodperc alatt gyorsult 100-ra a 80-as években Fotó megosztása: 29 /80 Elképesztő a hangulat még ilyen eős időben is a Concorsón Elképesztő a hangulat még ilyen eős időben is a Concorsón Fotó megosztása: 30 /80 Bugatti Type 57S, a legendás Atlantic alapjait is ez a modell adta Bugatti Type 57S, a legendás Atlantic alapjait is ez a modell adta Fotó megosztása: 31 /80 Ez a konkrét autó nyerte meg Nagy Britannia első autóversenyét a világháború után Ez a konkrét autó nyerte meg Nagy Britannia első autóversenyét a világháború után Fotó megosztása: 33 /80 A zsűri körbejár, be kell mutatni nekik az autót és működtetni kell minden lehetséges elemét A zsűri körbejár, be kell mutatni nekik az autót és működtetni kell minden lehetséges elemét Fotó megosztása: 34 /80 Sokan régóta visszajáró vendégek, lehet nevezni, de kiválasztásos, hogy milyen autókat állítanak ki az adott évben Sokan régóta visszajáró vendégek, lehet nevezni, de kiválasztásos, hogy milyen autókat állítanak ki az adott évben Fotó megosztása: 35 /80 Ép ésszel felfoghatatlanok a 935-ös arányai Ép ésszel felfoghatatlanok a 935-ös arányai Fotó megosztása: 37 /80 Ez az 1959-es Ferrari 250 TR, Testa Rossa 1960-ban kategória győztes lett Le Mans-ban, nem is gondolnánk róla, annyira szép Ez az 1959-es Ferrari 250 TR, Testa Rossa 1960-ban kategória győztes lett Le Mans-ban, nem is gondolnánk róla, annyira szép Fotó megosztása: 38 /80 314 kört nyomtak le benne 24 óra alatt folyamatosan száguldva 314 kört nyomtak le benne 24 óra alatt folyamatosan száguldva Fotó megosztása: 39 /80 1959-ben 5 darab ilyen készült, ezt alaposan felújították az utóbbi években 1959-ben 5 darab ilyen készült, ezt alaposan felújították az utóbbi években Fotó megosztása: 41 /80 Idén a 100 éves Le Mans-i 24 órás verseny volt a középpontban Idén a 100 éves Le Mans-i 24 órás verseny volt a középpontban Fotó megosztása: 42 /80 Ez az 1968-as Ford GT40 igazán ütött kopott, használatban lévő versenyautó, amúgy 1968-ban megnyerte a Le Mans-t Ez az 1968-as Ford GT40 igazán ütött kopott, használatban lévő versenyautó, amúgy 1968-ban megnyerte a Le Mans-t Fotó megosztása: 43 /80 Porsche 917K 1970-ből, szintén Le Mans-i versenyautó Porsche 917K 1970-ből, szintén Le Mans-i versenyautó Fotó megosztása: 45 /80 Nevét magasságáról kapta, csupán 40 incs magas a GT40 Nevét magasságáról kapta, csupán 40 incs magas a GT40 Fotó megosztása: 46 /80 A K rövid hátsó részére utal, versenyzett Sebringben és Le Mans-ban is A K rövid hátsó részére utal, versenyzett Sebringben és Le Mans-ban is Fotó megosztása: 47 /80 Még mindig felfoghatatlan hogy nézhet ki így egy autó, int a 935-ös Még mindig felfoghatatlan hogy nézhet ki így egy autó, int a 935-ös Fotó megosztása: 49 /80 Viszonylag ritka orrrdísz a Duesenbergé Viszonylag ritka orrrdísz a Duesenbergé Fotó megosztása: 50 /80 Aprólékos részletek az 1935-ös autón Aprólékos részletek az 1935-ös autón Fotó megosztása: 51 /80 Korának legexkluzívabb autói voltak, az SJ széria volt az első és nagyjából az utolsó sorozatgyártású modell Korának legexkluzívabb autói voltak, az SJ széria volt az első és nagyjából az utolsó sorozatgyártású modell Fotó megosztása: 53 /80 Soros nyolchengeres motorjából ilyen flexibilis csövek vezetik el a gázokat Soros nyolchengeres motorjából ilyen flexibilis csövek vezetik el a gázokat Fotó megosztása: 54 /80 6,9 literes kompresszoros, 320 lóerőt teljesít és 200-ra képes gyorsítani ezt a Duesy-t 6,9 literes kompresszoros, 320 lóerőt teljesít és 200-ra képes gyorsítani ezt a Duesy-t Fotó megosztása: 55 /80 Mellkas magasságig ér az eleje, ilyen autó a sztár a Great Gatsby-ben is Mellkas magasságig ér az eleje, ilyen autó a sztár a Great Gatsby-ben is Fotó megosztása: 57 /80 Végtelenül extravagáns Végtelenül extravagáns Fotó megosztása: 58 /80 Az utolsó 16 hengeres Bugattit is meg lehetett csodálni közelről, ez a Mistral Az utolsó 16 hengeres Bugattit is meg lehetett csodálni közelről, ez a Mistral Fotó megosztása: 59 /80 Koncepcióautók is felvonultak, de csak egy pár Koncepcióautók is felvonultak, de csak egy pár Fotó megosztása: 61 /80 Hyundai talán még sosem jelent meg a Concorsón, te a Vision 74 elég érdekes volt hozzá, ez egy hidrogén üzemanyagcellás versennyató Hyundai talán még sosem jelent meg a Concorsón, te a Vision 74 elég érdekes volt hozzá, ez egy hidrogén üzemanyagcellás versennyató Fotó megosztása: 62 /80 Elképesztően klasszul mutat az egész Elképesztően klasszul mutat az egész Fotó megosztása: 63 /80 A zsűri alapos munkát végez, itt éppen arra várnak, hogy a tulaj megtalálja a kürtöt A zsűri alapos munkát végez, itt éppen arra várnak, hogy a tulaj megtalálja a kürtöt Fotó megosztása: 65 /80 A szakadó eső nem tett jót a fényeknek, de szinte senkit nem zavart, hogy bőrig kell áznia az autók miatt A szakadó eső nem tett jót a fényeknek, de szinte senkit nem zavart, hogy bőrig kell áznia az autók miatt Fotó megosztása: 66 /80 Vissza-vissza tértem, mert ezt fel nem lehet fogni ép ésszel Vissza-vissza tértem, mert ezt fel nem lehet fogni ép ésszel Fotó megosztása: 67 /80 Pagani Huayra CodaLunga, vagyis hosszú farkú Pagani Huayra CodaLunga, vagyis hosszú farkú Fotó megosztása: 69 /80 Innen kapta a nevét, fényezése csak részben fed, átlátszik a karbon minta szövése Innen kapta a nevét, fényezése csak részben fed, átlátszik a karbon minta szövése Fotó megosztása: 70 /80 Csővázas, karbon karosszériás szupersportautó Mercedes-AMG V12-es motorral Csővázas, karbon karosszériás szupersportautó Mercedes-AMG V12-es motorral Fotó megosztása: 71 /80 Teljesen kézzel készül, csak 5 darabot gyártanak belőle Teljesen kézzel készül, csak 5 darabot gyártanak belőle Fotó megosztása: 73 /80 Igazi csodálni való autó, magát Horacio Paganit is el lehetett kapni melletta, aki szerencsés volt Igazi csodálni való autó, magát Horacio Paganit is el lehetett kapni melletta, aki szerencsés volt Fotó megosztása: 74 /80 Mindene kézzel készül, a kivitelezése elképesztő Mindene kézzel készül, a kivitelezése elképesztő Fotó megosztása: 75 /80 Apró finom megoldások, amiket nem látni minden autón, pláne újön Apró finom megoldások, amiket nem látni minden autón, pláne újön Fotó megosztása: 77 /80 A versenyautókat sem kímélik, mindent meg kell járatni A versenyautókat sem kímélik, mindent meg kell járatni Fotó megosztása: 78 /80 Daytonát és Le Mans-t is megjárta, most pedig a Comói-tó partján röfögött a GT40 Daytonát és Le Mans-t is megjárta, most pedig a Comói-tó partján röfögött a GT40 Fotó megosztása: 79 /80 Kis noszogatáskellett a 917K-nak, de végül csak meggyötörte a dobhártyánkat Kis noszogatáskellett a 917K-nak, de végül csak meggyötörte a dobhártyánkat Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az olaszországi Comói-tó alapvetően is mesés környék. Elképesztőek a színek, a táj, a szinte függőleges hegyoldalak között fekvő tó látványa. Nem csoda, hogy már a középkorban alaposan körbe lakták a nemesek, ma színészek, hírességek, kőgazdagok otthona. Az 1400-1500-1600-as években épült villák, nyaralók, paloták nagy része ma is áll, sőt, tündököl. Olyan kertek, lugasok, udvarok és parkok mellett köt ki a menetrend szerinti hajó járat, amilyenekről legfeljebb Tolkien regényekben olvashat az ember. Itt viszont nem kell elképzelni, ez valóság.

Miért beszélek én ilyenekről egy autós oldalon? Mert 2008 óta minden évben itt rendezik meg Európa egyik legfontosabb autós rendezvényét a Concorso d’Eleganzát a Villa Este parkjában. Pontosabban itt, és a mellette álló, szintén nem szerény Villa Erbában. A három napos rendezvény első napja a meghívott vendégeké, zártkörű, a második napra pedig média képviseletként lehet akkreditálni, a harmadik nap pedig publikus, de ezt már a Villa Erbában tartják. A belépés fizetős (35 euró), de brutálisan tömény mennyiségben kapja meg az ember a világ legjeinek autócsodáit.

Ebben a csodás parkban meseszép zöld a fű, tökéletesen állnak a bokrok, és egy levél nem lehet rossz helyen. Erre a pár napra pedig elképesztő autókkal pakolják tele, amik tényleg a csúcsok csúcsát jelentik. Hogy helyére tegyük kicsit a szintet, amit ez a rendezvény jelent; idén Horacio Pagani személyesen prezentálta a Huayra CodaLungát, Mate Rimac a Bugatti Mistralt, Ken Okuyama (például a Ferrari Enzo tervezője) új önálló sportautóját, de Alois Rufot is meg lehetett találni saját, gyerekkorában kapott első 901-es Porschéja mellett. De Christian von Königseggbe, Frank Stephensonba és Giorgetto Giugaroba is bele lehetett futni. Hangsúlyozom, többek között.

Milyen autókat láttam? Mindent, amiről csak álmodhat egy valódi autóbuzi. BMW M1, Lamborghini Miura, Ferrari 288 GTO, Aston Martin DB4, hogy a „modern” autókról legyen szó, de itt az 1920-as évektől kezdve bele lehet botlani mindenbe. A cikk második felében nagy képek között olvashattok róluk, mert ennyi mindent írva átadni szinte lehetetlen, látni kell hozzá.

Gyertek nézzétek körbe!

Ez nem csak egy kiállítás, hanem szépségverseny a válogatott meghívott kiállítók között. Az autók pedig nem csak azzal versenyeznek, hogy állnak és mennyire csodálatosak. Egy 4-5 főből álló zsűri sétál végig az autókon, beszélgetnek a tulajdonossal és szigorú check listjüket szorongatva járják körbe a vasakat. Működtetni kell a lámpákat, dudálni kell, és be kell indítani az autót amellett, hogy körbemutatják a zsűrinek. Ez különösen érdekes, mivel 100 éves Rolls-Royce-t, Duesenberget ritkán hall az emberjáró motorral, de idén ez még inkább érdekesnek bizonyult.

Idén ünnepli 100. évfordulóját a Le Mans-i 24 órás verseny, naná, hogy a Concorsóra versenyautókat is hívtak. Valahol a kavicságyból kapargattam össze az államat, amikor megláttam az 1968-as Gulf festésű Ford GT40-et és a 70-es Porsche 917-et egymás mellett állni, de ott lehettem, amikor ezeket beindították. Ferrari 250 GTO, Testa Rossa, Mercedes 300 SL versenyautó, Porsche Mobydick, utcai 911 GT1.

Szinte felfoghatatlan, hogy ezek élnek és mozognak, sőt, tökéletes, de eredeti állapotúak. A Két Le Mans-i nagyágyú például kopott, sérült, látszik, hogy a pályáról jöttek, nincsenek patyolatra felújítva. Szemben mondjuk a Ferrari 250 GTO-val, ami tulajdonképpen újszerűnek tűnt, annak ellenére, hogy megjárta Le Mans-t 63-ban és megnyerte a Tour de France-t 1964-ben.

Általában így májusra már tökéletes időjárásban tudják megtartani a Concorsót, de most pont világvége van Olaszországban, ami a Comói-tavat sem kímélte. De az autók ott álltak a zuhogó esőben is, velem együtt, aki legszívesebben a vízcseppek közé olvadva szánkáztam volna végig a Duesy hosszú fenekén.

Balatonfüred Concour d’Elegance Ez a rendezvény ihlette a Balatonfüred Concour d’Elegance-t, mely épp egy héttel az olaszországi előtt volt esedékes. A kiállítókat ott is igyekeznek a lehető leginkább színesre és exkluzívra tervezni. Olyan autókat hívnak meg, amiket itthon nem igazán látni. A színvonal minden évben nagyon magas, és egyszer talán sikerül elérni azt is, ami a Comói-tó partján történik. A helyszín adott hozzá, a kiállítók pedig minden évben változnak. Csodás veteránok a Balaton parton. Ne hagyd ki! Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg a Balatonfüred…

Hiányolsz olyan sztárokat, mint a Ferrari F40? Kint az utcán állt egy mentazöld, és nem hallucináltam. Kevés a halandó veterán autó? Ide még a meghívott vendég is Porsche Carrera 2.7 RS-sel érkezik (2 volt a kiállításon kívül), de ha kicsit valami ember közelibb veteránra vágynál, a városban bármelyik pillanatban szembe jöhet egy E9-es, 911-es, vagy Kacsa, de Dino, Lancia HF Integrale, és még amiket fel sem tudtam dolgozni, mik jöttek szembe.

Fantasztikus hely ilyenkor ez a környék. A Concorso csak egy rendezvény, lépten-nyomon kisebb nagyobb találkozókba, kiállításokba botlik az ember. Ahol kikötött a kishajónk, mire Cernobbióba értünk, mindenhol láttunk brutálisan ritka veterán autókat. Még úgy is megérné ott lenni, ha nem jutnék be egyetlen helyszínre sem. Ezek az autók ott mozognak – igen, a versenyautók is – és minden percben el lehet csípni valami izgalmasat. De mutatom, miket láttam, amiket még mindig nehezen hiszek el.