Volt, hogy több mint 160 km/órás sebességgel haladt az a platós kisteherautó, melyet a rendőrök a kaliforniai Long Beachen (USA) üldöztek. Mint arról a CBS News beszámolt, azért vették üldözőbe a férfit, mert az autó lopott volt. Menekülése során azonban semmi sem zavarta: sem a piros lámpa, sem a szembejövő forgalom, sem a rendőrök.

NEW: Wild police chase of a stolen truck ends in Long Beach after the suspect rams multiple vehicles



The suspect ran a red light and hit two vehicles



He then crashed into a paint store, exited and walked away



Police tackled and arrested him moments later



