Ezernyi példát lehetne felhozni az otthon vagy kis műhelyben épített eszement gépekre. Mert valahol minden autórajongó álmodik őrült, esztelen modellekről, átlagautókról V8-V12-es motorral, kegyetlen sok lóerővel.

Ezek sok esetben zseniális, de kiforratlan ötletek, mert a lelkesedés mellé nincs meg egy komplett gyár műszaki háttere, hogy a finomabb műszaki megoldások megvalósuljanak.

Ezért érdekesek igazán a gyári háttérrel készült eszement gépek. Mert néha, egy-egy áldott pillanatban a fejlesztőmérnökök kezét elengedi a gazdasági vezetés, és azt csinálnak, amit csak akarnak. Nekik is jár tér a kreativitásra, és ebből születnek az igazán ámulatba ejtő konstrukciók. Ezeknek értelme kevés van, racionalitás nincs mögöttük, nem hiperautók, mégis lehet értük rajongani.

Az egyik ilyen legvadabb, egyetlen példányban készült autó az Aston Martin Cygnet V8-as motorral.

Az eredeti kivitel sem volt épp hétköznapi, ami a Toyota iQ modelljének átalakításából született. Új arcot terveztek az autónak, ebben feltűnik a jellegzetes Aston Martin-hűtőmaszk, de a lámpák is mások. Műszakilag a legerősebb iQ adja az alapot, így az 1,33 literes, 99 lóerős Toyota-motor kerül bele. Az iQ a fenti motorral 170 km/órás tempóra képes, amit biztos hoz brit jelzés alatt is a kocsi.

Egy igazán elvetemült vásárló kedvéért viszont az Aston Martinnál megtalálták a módját, hogy a Vantage S 4,7 literes V8-as szívómotorját passzírozzák bele az autóba. Persze nem keresztbe, hanem hosszába, így hátsókerék-hajtású lett a törpe. A kerékjáratokat nem kicsit szélesítették ki, hatalmas felnik mögött nagy fékek figyelnek. Jellegzetesen brit zöld színt kapott és ritka rácsozású hűtőmaszkot.

Elöl hat-, hátul négydugattyús fékrendszer lassítja az autót, a tárcsák 380 és 330 milliméteresek.

A belteret versenyülések, sportkormány és bukócső uralja. A 430 lóerős, nyolchengeres Cygnet 1375 kilogrammot nyom a mérlegen. A százas sprint 4,2 másodpercig tart, és akár 274 km/órás sebességgel is száguldhat. Az autó 2018-ban debütált Goodwoodban, és egyszer megmutatta tudását egy reptér aszfaltján is. Meglepő módon ez a kis méregzsák rendszámmal rendelkezik, és most új gazdát keres, 4600 kilométeres futásteljesítménnyel. Publikus ára nincs, ami valahol érthető, egy ilyen autóra nehéz árcédulát rakni.