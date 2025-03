Az amerikai autógyártás valaha volt legerősebb V8-as motorjával rúgta be az ajtót a Chevrolet ikonikus sportautójának zászlóshajója, a Corvette ZR1 a 2025-ös kiadásával. Az 5,5 literes, ikerturbós hajtáslánc 1079 lóerős teljesítménye és 1123 Nm-es csúcsnyomatéka bődületes erőt sugall, amit az alig 2,5 másodperc gyorsulás (0–96 km/óra) és a 375 km/órás végsebesség is igazol a tavaly nyáron bemutatott típusnál.

A képre kattintva galéria nyílik:

Még várniuk kell a vásárlóknak a Corvette ZR1-re, de a jelek szerint a Chevrolet mindent elkövet annak érdekében, hogy a haszonleső hobbivásárlók messziről elkerüljék a modellt. Az amerikai gyártó ugyanis kétféleképpen fogja büntetni azokat, akik tizenkét hónapon belül megválnak az autóiktól. Magától értetődően az egyik szankció az, hogy az érintett ügyfelet tiltólistára teszik, így a jövőben nem juthat hozzá a hasonlóan kívánatos modellekhez – ez egyáltalán nem újdonság, más autógyártók, például a Rolls-Royce is alkalmazzák ezt a szankciót elrettentés gyanánt.

Ugyanakkor az sem jár jól, aki idő előtt eladott darabot vásárol a ZR1-ből, mivel ez esetben a Chevrolet megvonja a garanciát. Márpedig egy körülbelül 65 millió forint értékű, szinte még új sportautón nehezen lehet túladni garancia nélkül.

Várhatóan más Corvette modellekre – a ZR1 mellett a ZO6-ra és az E-Rayre – is kiterjeszti az egyéves eladási tilalmat a Chevrolet, írja a CorvetteBlogger nyomán a Carscoops. A nyerészkedés problémáját egyébként úgy is megkerülhetné a gyártó, hogy ezeket a modelleket első körben egyéves tartós bérleti szerződéssel kínálná, így a körben csak olyan vásárlók maradnának, akiket nem a nyerészkedés motivál, hanem valóban vezetni is akarják az autókat.