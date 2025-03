Itt a lehetőség a lusta milliárdosoknak, akik egy ütős csomaggal szeretnének belépni a Porsche világába. Aki ezt megszerzi, annak nem kell már vesződni az ízléses darabok összeállításával, a külön-külön vásárlással. Komplett és tökéletes csomagot kap, az elmúlt évek legjobbjait.

Az RM Sotheby’s kínálatában ugyanis feltűnt egy igazi álomszerű tétel. Hat darab, a legfinomabb, legvágyottabb Porsche típusok közül, ráadás trélerrel, kamionnal egyben.

Mind a hat autó egyetlen tulajdonostól származik, kizárólag a mozgatásból, szállításból származó kilométert futották, tehát gyakorlatilag újak. Erre a csomagra valaki tényleg befektetésként tekinthetett, mert autórajongó szemmel érthetetlen, hogy mindegyik érintetlenül maradt parlagon, ennyi éven át.

Porsche 911 R

Ez a kollekció egyetlen 991.1-es generációjú modellje, a 911 R. Ezt sokaknak nem kell bemutatni, ünnepi darab, a 991 darabos limitált sorozat 698-as sorszámú példánya. Teljesítménye 500 lóerő, amit szívómotorhoz illően magas fordulatnál, 8500-nál ér el.

Nyomatéka 460 Nm. A motorhoz hatfokozatú, kézi váltó kapcsolódik, amelynek ügyes kezelésével a kocsi képes 3,8 másodperc alatt elérni a 100-as tempót, a végsebessége pedig 323 km/óra. A remek menetdinamikai értékekben szerepe van, hogy a Porsche 911 R 1370 kiló, amivel a legkönnyebb 911-es, a GT3 RS-re is ráver 50 kilót.

Az eladó darab fehér színű, vörös versenycsíkokkal, karbon-kerámia fékrendszerrel, 918 Spyder-stílusú kagylóülésekkel és Bose hangrendszerrel. A jármű szinte vadonatúj, kevesebb mint 50 km-es futásteljesítménnyel.

Porsche 911 GT3 (991.2)

Vörös külső fényezés, fekete belső, Clubsport csomaggal, igazi klasszikus. Érdekesség a hatfokozatú, kézi váltó, ami még testközelibbé teszi a vezetési élményt. Ez a konfiguráció karbon-kerámia fékekkel, Alcantara borítású 918 Spyder-stílusú kagylóülésekkel, versenyövvel és bukócsővel is rendelkezik. Mivel pályára szánták, hifit és fedélzeti rendszert nem kapott, 90 literes üzemanyagtartályt viszont igen.

Porsche 911 GT3 Touring (991.2)

A 911 R-t a vezetni szerető autósoknak készítették, és örömautózásra a tulajdonosok apró hányada használja csak, ezért elkészítették a GT3 Touring Package-et, mely tulajdonképpen a korlátlan számban megvehető 911 R a frissített GT3-as apróságaival.

Központi anyás, rettentő könnyű alufelniken gurul, és motorja pontosan ugyanaz a 9000-et forgó 4 literes, szívó hatos bokszer. Ebben a formájában is maradt 500 lóerő, maximális nyomatéka 460 Nm. Álló helyzetből 3,9 másodperc a százas sprint, csupán a végsebessége csökkent hangyányit, 316 km/órára. Ez a GT3 Touring kevesebb mint 20 kilométert futott, kívül-belül fekete, Sport Chrono csomaggal, és a vevő által preferált 918-as ülésekkel.

Porsche 911 GT3 CUP és CUP R (991.2)

Még az eredeti védőfóliák is érintetlenek rajta, versenypályán egy métert sem tett meg, így aki tényleg vérbeli sportgépet akar, annak itt a lehetőség, ráadásul két ilyen, teljesen versenypályára szánt konstrukció is van a gyűjteményben, a sima CUP verzió mellett egy CUP R is kerül a trélerre.

Ezek igazi aerodinamikai elemekkel felszerelt, együléses, kibelezett, FIA-versenyekre homologizált GT3-as versenyautók, gyakorlatilag gyári, új állapotban.

Porsche 911 GT3 RS ‘Weissach’ (991.2)

Ez a csomag a gyűjtemény igazi utcán használható, de kemény versenypályára szánt darabja Clubsport csomaggal, bukócsővel és versenyövekkel, tűzoltó készülékkel felszerelve. Opciós magnéziumkerekeket is kapott, valamint a Weissach opciót, amivel még több karbonszálas elem kerül a karosszériára.

Ezzel az opcióval összesen kb. 18 kg tömegcsökkentés érhető el a Clubsport csomagos, versenyüléses kivitelhez képest. A tető, a csomagtérfedél, a külső tükörház és a hátsó szárny optikailag kiemelt szénszálas műanyag. A keresztstabilizátorok, az első és a hátsó stabilizátorkarok anyaga szintén szénszálerősítésű műanyag. 4,0 literes motorja 520 lóerős, maximális forgatónyomatéka 470 Nm, literteljesítménye 130 LE/liter.

A kollekció szállításához egy 2019-es MAN TGX 18.640 vontató is jár Rolfo Auriga trélerrel, és lóerőkből itt sincs hiány. Az XXL kabinnal felszerelt gép hathengeres dízelmotorja 640 lóerős, és 12 sebességes, automata sebességváltóhoz csatlakozik, kilométer pedig ebben sincs sok, mindössze 500-at mutat az órája.