A modern autók túlnyomó többsége már automata váltóval készül. Ezek az egységek pedig fennakadást okozhatnak ha az autót valamilyen műszaki okból nem lehet áram alá helyezni, lemerült az akkumulátor, egyéb probléma áll fenn.

Ez pedig a vontatást, a trélerre helyezést is megakadályozhatja, mit tehet ilyenkor a tulaj, a szerelő? A legtöbb automata váltónál ez egyszerűen megoldható, a P-állás mechanikus reteszelését vagy a váltókulisszánál található kis szerviznyíláson, vagy egy speciális eszközzel lehet oldani. Így üresbe téve a váltót már nincs gond a vontatással.

Technikailag a funkció egy pofonegyszerű reteszelés, amit egy mechanikus fémstift vagy fémnyelv old meg a sebességváltóban (egyébként a hibrid autók fokozatmentes bolygóműves erőátvitelében is). Ez is alkalmas ugyan az elgurulás megakadályozására. Kapcsolásakor érezni is, ahogy az autó még nyeklik egyet, amíg befog, lejtős úton ez gyötrelmes a sebességváltónak.

A legújabb autók esetén viszont nem találunk ilyen kis ablakot a középkonzolon, a menetirány-választó gomb mögött csak egy nyomtatott áramkör van. Ezért máshova rejtik a vészmegoldást. Jó példa erre a Jaguar XF, amiben a klasszikus kar helyett egy igen látványos, középkonzolból kiemelkedő sebességváltó tárcsát találunk.

Ennél a könyöklő előtti műanyag panelt kell lepattintani, majd egy biztonsági csavar elfordításáva és egy vörös szalag meghúzásával lehet oldani a reteszelést.

Máshol külön eszköz van a retesz oldásához, általában a csomagtartóban, az autó felszerelésének részeként.

Viszont a Ferrari ezt is igazi olasz módon oldotta meg. Az SF90-es modellnél, ha lemerül az akkumulátor, akkor eljön az igazi, maranellói a célszerszám ideje. Mivel középmotoros autóról van szó, maga a váltó hátul van, és a fejlesztők nem akartak bajlódni utastérbe vezető megoldásokkal ilyen ritkán előforduló esetekre.

Inkább csak hagytak egy kis nyílást a motor melletti borításon, ami egyenesen a váltóhoz vezet. Ez elég hosszú, hétköznapi szerszámmal nem lehetne elérni a váltót üresbe lökő csavart, így készítettek egy saját megoldást.

A kulcsot a Ferrari orrába rejtették, a szerszám pedig két részből áll. Egy L-alakul felső szekcióból, valamint a hosszabbító, alul a csavarfejhez megfelelő kialakítású részből. Ezt kell ügyesen becserkészni a lyukba, majd a felső L-alaku részt rápattintva már kapcsolható is az üres.

Pár BMW még komolyabb feladat

Bonyolult? Igen, igazi olaszos megoldás egy húzható szalag helyett két darabos szerszámot gyártani, de még mindig nem akkora szívás, mint amit a BMW-nél kitaláltak.

Ha például egy BMW F30-as 3-as szériát (esetleg F82-es M4-est) fogunk ki, akkor jobb, ha hívjuk a felmentősereget, mert egyedül, szerszámok nélkül esélytelen a dolog. Ezeknél és még több modern típusnál a tervezők nem gondoltak erre az eshetőségre. Ilyen esetben a váltót csak alulról megközelítve, tehát az autót megemelve, szerszámokat használva lehet csak üresbe tenni.