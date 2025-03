Alaposan megtépázta az elmúlt években a Volkswagen anyagi helyzetét az európai autógyártás válsága. A jelentős visszaesés mindössze egy termékre nem hatott ki a német márkánál, sőt, a currywurst a 2023-as év után tavaly is rekordot döntött – írja a Guardian.

A curryvel és más fűszerekkel ízesített ketchuppal, paradicsomszósszal nyakon öntött, felkarikázott sertéskolbász Németország egész területén nagy népszerűségnek örvend, a gyorsételt a wolfsburgi gyár dolgozói is előszeretettel fogyasztják. Ezt szem előtt tartva a Volkswagen 1973 óta saját húsüzemet működtet a gyár területén.

Óriási löketet adott a terméknek, hogy 2021-ben hot dog formájában is megjelent, ugyanakkor az kiverte a biztosítékot, hogy a wolfsburgi gyár kínálatát leszűkítették a vegetáriánus változatra. Még politikusok is bírálták a döntést, végül a szakszervezet közbelépésével tért vissza a sertéshúsból készült kolbász.

2024-ben végül 8,5 millió darabbal állított fel új csúcsot a Volkswagen kolbászágazata, vagyis nagyságrendileg 200 ezer darabos növekedést sikerült elérni az egy évvel korábbi értékhez képest.

Volt olyan éve korábban a Volkswagennek, amikor több kolbászt sikerült eladnia, mint autót. Ettől most sem állt messze a szebb napokat is látott, tekintve, hogy alig több mint 9 millió autót sikerült értékesítenie, több százezerrel kevesebbet, mint 2023-ban. Ezzel együtt hatalmasat zuhant a német márka nyeresége – a részletes adatokról az alábbi cikkében számolt be a Vezess: