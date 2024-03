A második világháború után, Berlinben tűnt fel a currywurst, hamar Németország egyik legkedveltebb fast foodjává. Számtalan bódé, kioszk kínálja szinte mindenütt.

A sült, gyakran felkarikázott (sertés)kolbászt curryvel és egyéb fűszerekkel ízesített ketchuppal, paradicsomszósszal öntik nyakon, és alaposan meg is szórják curryporral, leggyakrabban sült krumplival párosítják.

A Volkswagen wolfsburgi gyárának dolgozói is szívesen fogyasztják ebédszünetben, olyannyira, hogy 1973 óta saját helyszíni húsüzemet tartanak fenn, hogy kiszolgálják az igényt.

Mintegy 30 szakember gyártja a töméntelen mennyiségű kolbászt – melyeket az üzemi étkezdén, büféken túl az irodai dolgozók menzáin is felszolgálnak, sőt, a régió boltjaiban is ott van a hűtőpultokban az „Eredeti Volkswagen-alkatrész” feliratú műbélbe csomagolt termék (nyitóképünkön).

A népszerűséget jól mutatja, hogy voltak évek, amikor ez volt a VW legjobban fogyó terméke, azaz több kolbászt készítettek és adtak el, mint autót.

2023-ra ez ugyan nem igaz, de így is új rekordot döntött a VW kolbászgyártása: tavaly 8,33 millió darabbal érték el az új csúcsot – tudósított a német DPA hírügynökség. Ez 400 ezer darabos növekedés tavalyhoz képest. (Összevetésképp: a Volkswagen tavaly 9,24 millió autót értékesített globálisan.)

Nagy lökést adott a kolbász fogyásának, hogy 2021-ben hot dog formájában is kínálni kezdték, a tavalyi eladások közel negyedét ez a változat tette ki. Ami a korábbi éveket illet, 2020-ban és ’21-ben egyaránt körülbelül 6,5 millió VW-kolbász készült, míg 2019-ben 7 millió.

2021 a hot dog-verzió mellett egy botrány kapcsán is emlékezetes év a kolbász sztorijában, ugyanis a korral való haladás szellemében a wolfsburgi gyárban kizárólag az amúgy már 2010 óta párhuzamosan létező vegetáriánus változatot kezdték kínálni. Nagy volt a felháborodás, politikusok is felszólaltak, végül a szakszervezet nyomására tavaly augusztus óta újra elérhető az eredeti, húsos kolbász, ugyanakkor aki arra vágyik, továbbra is kérheti a reformverziót.