Már jócskán túl van a negyedik ikszen a Peugeot 205, ami a mai napig komoly népszerűségnek örvend annak ellenére, hogy a gyártását még az előző évezredben abbahagyták. Hogy mekkora siker volt az 1983-ban megjelent kis autó, jól mutatja, hogy a Peugeot 15 év alatt megközelítőleg 5,3 millió darabot gyártott belőle.

A városi kisautó fő vonzerejét persze a csúcsmodell, a GTI nimbusza adta, amely nemcsak takarékos volt, de ha kellett, egy igazi szörnyeteg lakozott benne, még a rali-világbajnokság B csoportjában is letette a névjegyét. A típus második évében debütált GTI változat 1,6 literes motorral jelent meg, emellett a legnagyobb kultusz a később érkezett nagyjából 130 lóerős, 1,9 literes motorral szerelt variánst övezi. Miután 1998-ban kivezették a kínálatból, a francia márka időről időre visszatért a koncepcióhoz, így született meg a 206 RC, a 207 RC és a 208 GTI. Úgy tűnik, a sor folytatódhat, és a jövőben is lehet hasonló modellje a francia gyártónak, a kornak megfelelő hajtással.

Bár hivatalos közleményt nem adtak ki a témában, a Peugeot magyarországi importőre a minap megjelent sajtóközleményében a kicsi, erős és gyors ferdehátúval szövögetett tervek revideálásának esélyeit latolgatta. A retró modellek reneszánsza, az egyre olcsóbb elektromos hajtás, valamint az aktuális műszaki alapok is abba az irányba mutatnak, hogy kihagyhatatlan ziccer lehet egy ilyen autó építése.

A Peugeot ráadásul házon belüli fejlesztőcsapattal is rendelkezik, melynek az 508 PSE is köszönhető. A sportos hangolású, nagy teljesítményű családi modell fejlesztése mögötti szakértelme és know-how továbbra is rendelkezésre áll, egy „új 205 GTI-nek” pedig a 208 következő generációja adhat remek alapot.

Ha lesz is a jövőben 208 GTI, annak teljesítményét nagyban meghatározza, hogy mekkora villanymotort kap majd, de a 200-280 lóerős érték teljesen reális elképzelés lehet. Kisautónak bőven elég ekkora teljesítmény, és ne felejtsük el, hogy korábban a 205 GTI-nek sem a megzabolázhatatlan erő volt a lényege. Ehelyett sokkal inkább a teljesítmény és a vezethetőség közötti egyensúlyra, az agilitásra és a könnyű irányíthatóságra helyezték a hangsúlyt.

Megteszi egy közepes méretű akkumulátor is, amivel a Peugeot három legyet ütne egy csapásra:

csökkenne a tömeg, tehát fürgébbé és agilisabbá válna,

a kisebb akkumulátor olcsóbb is, ami a vásárlónak is előnyös,

a kisebb tömeg miatt az energiafelhasználás is csökken, ami a hatótávra nézve van jótékony hatással.

A sportosra hangolt, precíz felfüggesztés ugyancsak adott lenne, az utastérbe a Panoramic i-Cockpit felhasználói felület kerülne az apró kormánnyal. Az élvezetes kanyarvételhez a Torsen differenciálzárjára van szükség az első kerekek közé, de természetesen a fékrendszert is meg kell erősíteni.

A jó hír, hogy a 208-asból már készült versenyváltozat is, amire az optimista nézetek szerint a GTI főpróbájaként is tekinthetünk. A 208 Racing a francia R6 versenysorozat homologizációs szabályai alapján készült. Igaz, nem elektromos, hanem 1,2 literes, háromhengeres benzinmotor hajtja, ám az 1050 kilogrammos tömegre így is 145 lóerő jut. Puritánságával sokkal inkább a 205 másik különlegességére a Rallyra emlékeztet, de jól jelzi, hogy az új 208-asban is megvan a sportosság.

