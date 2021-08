Bemutatkozott hazánkban a Peugeot 508 PSE. A márka szedánjának legsportosabb variánsa, amely a Peugeot Sport Enginerred kifejezés rövidítésével utal arra, hogy fejlesztésénél felhasználták a márka motorsportokban szerzett tapasztalatait is. A sajtóeseményen a Peugeot közeljövőjéről is elárultak számos dolgot a márka vezetői.

A modell plug-in hibrid hajtásláncot rejt. Fő motorja 1,6 literes négyhengeres benzines, amelyet két villanymotor támogat. A turbós belső égésű motor teljesítménye 200 lóerő, az első tengelynél besegítő elektromos 110 LE-s, a hátsónál lévő 113 LE-s. Az első kerekekre nyolcfokozatú automata sebességváltón át jut nyomaték, a hátsókat direktben hajtja a villanymotor. A rendszert 11,8 kWh-s lítiumion-akkumulátor teszi teljessé, amellyel a WLTP szabvány szerint 42 km-t is meg tud tenni az 508 PSE tisztán elektromosan.

A rendszer maximális teljesítménye 360 LE, illetve a csúcsnyomaték 520 Nm, ezzel pedig az 508 PSE a Peugeot valaha utcára forgalmazott legerősebb modellje. Így nem meglepő módon a hibridségben meghízott, 1850 kilós négyajtós azért elég jó dinamikával bír, 5,2 másodperc alatt gyorsulhat 100 km/órára, csúcssebessége pedig eléri a 250 km/órát. Lassításáról elöl 380 mm-es féktárcsák gondoskodnak. Futóműve a többi 508-ashoz képest feszesebb, a karosszériát is alacsonyabbra engedték.

Módosított karosszériával érkezik a PSE változat, amelyen módosított első lökhárító, hangsúlyosabb diffúzor, izgalmas küszöbspoiler fokozza a sportos megjelenést. A 20 colos felniken különösen sportos használathoz ideális Michelin Pilot Sport 4S abroncsokkal. További egyedi jegyei a modellnek a fekete feliratok és a kriponitzöld díszítések. A szín az utastérben is visszaköszön a kormányon és a részben Alcantarával borított üléseken is.

Nemcsak a legerősebb, de egyben a Peugeot legdrágább személyautója is az 508 PSE, amelynek alapára 23.900.000 forint. A legtöbb extra, mint az éjjellátó rendszer, a Focal hifi, az állítható futómű, természetesen ebben már szerepel, a panoráma üvegtetőre el lehet még költeni 400.000 forintot.

Nem ez lesz a legfontosabb újdonsága a Peugeot-nak idén, sokkal inkább a 308 új generációja. Októberben jön az ötajtós, jövő év elején pedig a kombi. A modell széles körű hajtáslánckínálattal érkezik, hiszen a belső égésű motorok mellett, konnektorról is tölthető hibrid is készül belőle majd, 2023-tól pedig tisztán elektromos hajtással is elérhetővé válik.

Még idén megérkeznek az elektromos hajtású Partner és Rifter modellek, 2022-től pedig kis darabszámban a Boxer villanyhajtású variánsa is kapható lesz.

Mint a sajtótájékoztatón megtudtuk, párhuzamosan az új modellekkel a hajtásláncok fejlesztése is zajlik, így érkezik majd az 1,2-es motor mild-hibrid változata, amely kisebb fogyasztást ígér. Automata váltó esetén akár 14 százalékkal is takarékosabb lehet.

A 208 és 2008 elektromos hajtású változatai is fejlődnek, készül belőlük majd 400 km hatótávú variáns is. Eközben a teherautók számára hidrogén-hajtást fejlesztenek – árulta el Mocsai Zoltán, a Peugeot hazai importőrének marketingmenedzsere.

Miközben a Peugeot is átáll a 14 márkát (pl. Fiat, Opel is) magában foglaló Stellantis csoport közös padlólemezeire, megindul az akkumulátorok saját fejlesztése és gyártása is. 2025-re már három gyárat terveznek. Készítenek Nikkel-kobalt akkumulátorokat és olyanokat is, amelyek más kémia anyagokra épülnek. 2026-tól jöhetnek a szilárdtest akksik. 2024-re az akkuköltség 40 százalékos csökkenését ígérik, illetve további 15-30%-ot 2030-ra.

Akkor már aligha találkozunk majd a Peugeot 508 PSE-hez hasonló modellekkel, hiszen az Európai Bizottság tervei szerint 2035-től már csak belső égésű motorral szerelt új modellek nem kerülnek majd forgalomba.