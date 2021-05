Vérbő sportautókat adott az autós világnak a homologizációs szabályzat. Ma is vannak, akik komolyan veszik, máskülönben a Toyota GR Yaris sem készült volna el. A történelemben viszont nem csak a legkeményebb sportautókból készült utcai változat, sokszor a legegyszerűbb megoldás lett a legsportosabb és leginkább kezelhető, mint a Peugeot 205 Rallye.

Talán az egyik legszínesebb modell volt a Peugeot életében a 205. Többféle sportverzió is készült belőle, amikor a Peugeot-Talbot kezelte a sportrészleget. Ott volt a középmotoros B csoportos Turbo, készült belőle GTI 1,6-os és 1,9-es motorral és ezek mellett mérhetetlenül egyszerűnek tűnik a Rallye, ami technikáját tekintve tényleg jóval kevesebb, mégis óriási élmény.

Azok számára készült a 205 Rallye, akik az alacsonyabb kategóriákban, akár amatőrként szerettek volna rajthoz állni. 5000 darab legyártását kötelezi erre a homologizációs szabályzat, a 205 Rallye viszont annyira keresett volt, hogy 30 111 darab készült el belőlem, aminek a java részét persze elpusztították ilyen-olyan versenyeken. Néha persze felbukkannak megőrzött példányok, mint például most, de erre sem lehet mondani, hogy ne használták volna.

Külsőre egészen visszafogott, épp egyszerűségében van a lényeg. A fehér fényezéshez a Peugeot-Talbot sportrészleg dekorját kapta, acél felnijeit pedig a karosszéria színére fényezték. Nincsenek díszcsíkok a lökhárítókon, mint a GTI-ken, van azonban sárvédő szélesítés, amik a Rallye-hoz készült egyedi elemek. Szinte nincs benne hangszigetelés, kihagyták a rádiót és a hangszórókat, így a teljes kábelezésüket is, a vezetékeket minimalizálták az autóban.

Megkapta az 1.6 GTI első futóművének elemeit, motorja azonban az 1,1-es hagyományos változatra épül. Más dugattyúk és szelepek kerültek bele, egyedi hajtókatok és főtengely, de még a hengereket is fölfúrták picit így az eredmény 1294 köbcenti lett és 102 lóerő. Készült 1,9-es motorral is a német piacra, mert az 1,3-as nem felelt meg a szabályoknak, de azt is csak 105 lóerőre lőtték be és alig 1000 darab készült belőle, így meglehetősen ritka.

Pici motor, apró karosszéria alacsony súly, egészen pontosan 793 kilogrammot mozgat a 102 lóerős 1,3-as, amihez már éppen elég jól passzol. Éppen ezért az egyik leginkább tiszta vezetési élményt tudja nyújtani egy ilyen zajos, könnyű és egyszerű kisautó, ami épp az élménye miatt kopott ki alaposan a piacról.