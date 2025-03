Vannak emberek, akik nem tanulnak még a saját hibájukból sem. A közlekedés szabályait sokan és gyakran megszegik, de amikor veszélybe kerül a jogosítvány, azért a legtöbben visszafogják magukat. Nem így tett az a 73 éves ausztrál férfi, aki extrém szintre emelte a szabálysértések halmozását, és örök életére bevonták a jogosítványát.

Pontosabban 2117-ig tart a tiltás, és elég kicsi az esélye, hogy még 92 évig az élők sorában lesz.

Az eset Bathurst városában történt, az idős urat egy Subaru volánja mögött kapták el. Átlagos közúti ellenőrzés miatt állították meg, és ekkor jöttek rá, hogy az öregúr már eleve eltiltás alatt vezetett, és több alkalommal összeütközésbe került a törvénnyel.

Mivel bevont jogosítvánnyal vezetett, így most akár hat hónapra is börtönbe kerülhet, visszaesőként pedig akár egy évet is kiszabhat rá a bíró. A törvények furcsa fintora, a halmozódás miatt szürreális, 165 éves koráig kellene várnia, hogy visszakapja a jogosítványát.

Ezzel nincs egyedül, tavaly egy szlovák férfi érte el ugyanezt a céldátumot. A bumm.sk oldalon megjelent cikk szerint a helyi rendőrök egy „47 éves, Pöstyéni járásbeli sofőrt állítottak meg, aki egy Audi A8-as személygépjárművel közlekedett Gömörpanyit községben. A férfi szervezetében 2,38 ezreléknyi véralkoholszintet mutattak ki. Mint később kiderült, még 2017-ben 1 200 hónapra eltiltották a vezetéstől, vagyis egészen 2117-ig nem ülhetett volna volán mögé.”