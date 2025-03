Köztudottan nyugtalanítja a kutyatulajdonosokat, hogy kedvencük jól érzi-e magát utazás közben, ha autóban ülnek. A közelmúltban ebben a kérdésben próbált támpontot adni a Škoda: a cseh márka tanulmánya főként az adott autó hajtása és a négylábú pulzusszáma között kereste az összefüggéseket.

A survey-i tesztpályán elvégzett kísérlet alanya Mango, az egyéves cocker spániel volt, akit egy benzin-, egy dízelmotoros, valamint egy elektromos hajtású autóba is beültettek. Nyugalmi helyzetben percenként 80-at ver a szíve, viszont a hagyományos belső égésű motorral szerelt autókban 120-125-re szökött fel a pulzusa. Még a tisztán elektromos Elroqban tűnt a legnyugodtabbnak: le is feküdt, sőt, majdnem el is aludt az út során – 100-as pulzust állapítottak meg nála.

Dr. Scott Mitchell állatorvos a látottakból azt a következtetést vonta le, hogy csendességével és simább működésével – kiemelve a sebességváltások hiányát – a villanyautók nyugodtabb környezetet biztosítanak a kutyák számára az utazáshoz. Anna Webb kutyaviselkedés-szakértő is megerősítette, hogy Mango testbeszéde sok mindent elárult. Például azt, hogy a hagyományos autókban feszülten ült, elfordította a fejét, a szemén és a szemmozgásán pedig a stressz egyértelmű jelei voltak láthatóak.

A Škoda 1500 kutyatartó járművezető bevonásával felmérést is készített. A megkérdezettek 32 százaléka bevallottan aggódik amiatt, szorong-e a kutyájuk utazás közben. 38 százalékuk a kedvencük biztonságát is félti, 7-7 százalékukban pedig a helyhiány és a biztonságos rögzítés nehézségei vetnek fel kétségeket.

A kutyatulajdonosok 53 százaléka hetente legalább egyszer útra kel a kedvencével, de a válaszadók 54 százaléka inkább teljesen kerüli, hogy a kutyájával kelljen vezetnie. A 41 százalékuk válaszolta azt, hogy a következő kiválasztásakor azt is figyelembe fogják figyelni, mi a kényelmes a kutyájuk számára – ezzel összhangban a felmérésben részt vevők 31 százaléka gondolkodik elektromos autó vásárlásában.