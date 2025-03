Brisbane metropoliszában vasárnap két óra alatt csaknem annyi csapadék hullott, mint általában egy egész hónap alatt – egyes városrészekben egész utcák kerültek víz alá. Néhány autónak már csak a tetőszéle látszott.

A Queensland fővárosától, Brisbane-tól minegy háromszáz kilométerre a tengerparton fekvő Hervey Bay régióban 1955 óta nem volt ilyen heves esőzés, Queensland egyes területein négyzetméterenként több mint 900 liter eső esett a héten. Emellett erős, óránként több mint 100 kilométeres sebességű széllökések is voltak, amelyek magas hullámokat korbácsoltak a partra, károkat okozva a turisták által kedvelt Gold Coast homokos strandjain.

Anthony Albanese miniszterelnök nyilatkozatában „nagyon komoly időjárási eseménynek” nevezte a helyzetet, amelyet nem lehet félvállról venni. Felszólított mindenkit, hogy vonuljon biztonságba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat életveszélyes villámárvizekre figyelmeztetett, különösen Queensland délkeleti részén.

Queenslandben és a déli szomszédos Új-Dél-Wales államban mintegy 450 ezer otthonban és vállalkozásnál szűnt meg az áramszolgáltatás a hétvégén. Mentőalakulatok, önkéntesek és katonák dolgoznak a lakosok evakuálásán, a kidőlt fák eltakarításán az utakról és a kidőlt villanyoszlopok felállításán.

Víz az autóban

A nagy mennyiségű víz általában nem tesz jót az autóknak, különösen akkor nem, ha az bekerül az utastérbe vagy a motorba. Ilyenkor jellemzően a cseppet sem tiszta víz beszivárog a legkisebb résekbe is, az ajtótömítések nem nyújtanak kellő védelmet, és lassan megtelik vízzel az utastér. A különböző anyagokkal együtt érkező víztől büdös lesz a szőnyeg és a kárpit, a szivacsok mind magukba szívják, és az életben nem lehet kitakarítani. Arról nem is beszélve, hogy az elektromos alkatrészeknek is annyi, hiszen azok nem viselik túl jól a nedvességet, pláne évekig.

Ha pedig a motor is járt, miközben a mély vízbe gurult egy autó, és a levegőszűrő vizet szívott, az a legnagyobb gond. A víz ugyanis nemhogy elégni nem fog a hengerekben, a dugattyú sem tudja összenyomni – leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar.