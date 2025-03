A 21. században a hétköznapjaink szerves részeit képezik a hirdetések, annak láttán pedig, hogy manapság nem igazán van olyan autó, ami infotainmentrendszer nélkül hagyná el a gyártósort, a marketingszakemberek szeme is felcsillanhat. A szakértők már most aranybányaként emlegetik a kijelzőket, ami az autósoknak aligha lehet jó hír, ugyanis vezetés közben is reklámokkal bombázhatják őket.

Az AlixPartners tanácsadó cég becslései szerint, amíg az idei évben 473 millió dollárt, átszámítva 182 milliárd forintot termelhetnek a kapcsolt járműszolgáltatások, 2032-re ez a szám több mint a három és félszeresére 1,68 milliárd dollárra, azaz a mostani árfolyamon mintegy 647 milliárd forintra emelkedhet – számolt be a hírről a Wired.

Nem is feltétlenül indokolt már a jövő idő használata, ami az autóban megjelenő felugró, úgynevezett pop-up hirdetéseket illeti. Az előző hónapban a Jeep-tulajdonosoknál verte ki a biztosítékot egy Reddit-bejegyzés: annak tanúsága szerint a Grand Cherokee infotainment-kijelzőjén minden egyes alkalommal, amikor megállt az autó, egy asszisztenciaszolgáltatás átugorhatatlan, kattintható hirdetése ugrott fel.

Miután felütötte a fejét a jelenség, a Carscoops megkeresésére a Jeep képviselője azt közölte, hogy egy átmeneti szoftvermeghibásodás állt a hátterében.

Még ha hibának is tudták be, az eset rávilágított arra, hogy könnyen előállhat egy olyan helyzet, amikor már nem csak hibáról lesz szó. Ez sokakban nemcsak azért vet fel aggályokat, mert bosszantóak a hirdetések, de biztonsági szempontból sem túl szerencsés. Nem véletlen, hogy a mobiltelefonokat sem engedik használni vezetés közben, ilyenkor ugyanis az üzenetek helyett az útra és a többi közlekedőre kellene figyelni, az ilyen felugró hirdetések pedig ugyanúgy elterelhetik a figyelmet.

A Ford alig néhány hónappal ezelőtt már el is játszott ennek gondolatával, ráadásul új szintre emelve azt, és mint tudjuk, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél.

Mint arról a Vezess is beszámolt, korábban a BMW bizonyos funkciók, például az ülésfűtés használatát megpróbálta előfizetéshez kötni, azonban a próbálkozás nem aratott nagy sikert: