MEGÁLL AZ ÉSZ #88 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban ⚠️ Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet! ⚠️ 📺 A balesetet még tavaly decemberben rögzítette a pálya melletti forgalomfigyelő kameránk. 🌡️ Tökéletes időjárási viszonyok: derült ég, száraz útburkolat… A sofőr feltételezhetően elaludt vezetés közben, és autójával az árokba hajtott, majd többször átforult. Csodával határos módon a vezető és az utasa is csak könnyű sérüléseket szenvedtek, de a következmények ennél sokkal súlyosabbak is lehettek volna. 💤 A mikroalvás néhány másodpercig is tarthat, de ennyi idő is elég egy végzetes balesethez. 2-3 másodperc figyelemkiesés alatt 100 métert is megtehetünk "vakon". ✔️ Tanulság: Ha fáradtnak érzed magad, ne kockáztass! Állj meg, pihenj, és csak akkor indulj tovább, ha újra éber vagy. Egy kis szünet életet menthet! 🙏🏻 Köszönjük a kamionsofőrnek, hogy a balesetet észlelve félrehúzódott és segítséget nyújtott! Cselekedete példaértékű volt! 🚗 A Közlekedés Társas-játék! Közlekedj felelőséggel! #mkif #autópálya #pályánvagyunk #közösenveletek #azorszagutja #KözlekedjBiztonságosan