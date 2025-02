Bizony, az Egyesült Államok ebben is más, még a tükör is mást mutat a helyi autósoknak!

Az autózás nagy vonalakban hasonló az Egyesült Államokban és Európában, de a felszín alatt, az apróságok szintjén ordító különbségekre akadhatunk. Azt mindenki tudja, hogy odaát átlagos motor a V8-as, és szinte alig tudnak páran kézi váltós autót vezetni, a sebességmérő pedig mérföld/órát mutat.

Ezeken túl tényleg szinte minden más területen is akadnak komoly eltérések. A klasszikus KRESZ-táblák helyett ők például a feliratokat szeretik, így nekik egyértelműbb, mint nemzetközi jelekkel, amit megért ugyanúgy egy ázsiai sofőr, mint egy francia.

Talán a legfurcsább különc megoldás a visszapillantó tükör.

Az Egyesült Államokban és Kanadában az előírás szerint a vezetőoldali tükörnek „egységes nagyítást” (unit magnification) kell biztosítania. Ez azt jelenti, hogy a sík tükörrel elért 1:1 arányú, torzításmentes tükröződést kell biztosítani, tehát nem lehet domború felülettel növelni a látóteret.

Ez az előírás korlátozza a látómezőt, így vagy növelik a tükör méretét, vagy meg kell barátkozniuk a nagy méretű holtterekkel. Ez utóbbi miatt Észak-Amerikán kívül a világ nagy részén alkalmazott ECE-előírások engedélyezik, hogy a vezetőoldali tükör akár domború (konvex) vagy aszférikus felületű legyen. Gyakran az aszférikus részt egy nagyobb, domború tükörfelülettel kombinálják, és a két szekciót jól látható vonal választja el, így figyelmeztetve a vezetőt a két rész eltérő perspektivikus hatására.

Autók milliói közlekednek csak Magyarország útjain, és valahogy nem merült még fel, hogy a torzító tükör miatt tömegbalesetek történtek volna. A megoldás működik, de valamiért az amerikaiak maradnak a sík tükreiknél, ami nekik sokkal kevesebbet mutat a világból.

Innen ered a jó öreg „objects in (the) mirror are closer than they appear” figyelmeztető szöveg. Ez annyit tesz, hogy a tükörben feltűnő objektumok közelebb lehetnek annál, mint amekkorák a tükörben. Ezt fel kell írni azokra a tükrökre, amelyek konvex kialakításúak, hogy az amerikai szem és agy valamilyen szinten tisztában legyen a trükkös tükör hatásával.