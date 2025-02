A közúti elmebaj iskolapéldáját rögzítette egy fedélzeti kamera az Egyesült Államokban. A hónap elején egy washingtoni nő arra figyelt fel, hogy egy pick-uppal követik őt, és amint megelőzték, annak az anyósüléséről tűzijátékot kezdtek el lőni az autójára.

Hogy elkerülje a további atrocitásokat, a nő többször is megpróbálta lerázni a pick-upot, de nem járt sikerrel egészen addig, amíg be nem hajtott egy áruház parkolójába. Utána magára hagyták, a rendőrség viszont napok elteltével sem jött rá, mi volt a pirotechnikai támadás célja.

Got info on this fireworks road rage?

Call 911 and reference case number K25-000962 pic.twitter.com/mdoIbcgB9g