Új módszerrel próbálják elvenni a gyorshajtók kedvét a németországi Drezda városában. Kőkemény közlekedési bírságok kiszabása mellett a kirívó eseteket a Facebookon is közszemlére bocsátja a városvezetés – szúrta ki az Auto Bild.

Az első ilyen bejegyzésben egy Audi sofőrjét kiáltották ki a hónap gyorshajtójának, akit

a megengedett 30 helyett annak több mint háromszorosával, 96 km/órával mértek be.

„Mindössze 5,2 méter széles az út, ráadásul lakott területen található, így emberek és állatok is bármikor átkelhetnek az úton. Ekkora sebességnél súlyos következményekkel járó baleset is történhetett volna” – jegyezték meg a szabálysértéssel kapcsolatban.

🚨 Verstoß des Monats: Rasen ohne Limit! Blitzschnell, aber brandgefährlich: Mit fast 100 km/h durch die 30er-Zone... Közzétette: Stadt Dresden – 2025. február 2., vasárnap

Nagy árat kell fizetnie a 66 km/órás sebességtúllépésért az elkövetőnek: amellett, hogy a közfigyelmet is ráirányították, 1400 eurós – átszámítva több mint 560 ezer forintos – bírságot szabtak ki rá. Mindemellett három hónapra eltiltották a vezetéstől, és még így is bekerült két büntetőpont a jogosítványába.

„Reméljük, az emberek elgondolkodnak az ilyen eseteken, és megvitatják azokat” – nyilatkozott a kampány céljáról a település szóvivője.

A városvezetés nyomásgyakorló célú lépése ennek ellenére meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült. Vannak, akik túlzásnak tartják a pénzbüntetés mértékét, míg mások adatvédelmi szempontból kifogásolták a posztot, noha a fényképen az autó rendszámát és a járművezető arcát is kitakarták.

Márpedig a gyorshajtókkal szemben a Magyarországon érvényben lévő jogszabályok is egyre kevésbé elnézőek. Az elmúlt időszakban többször is emeltek a büntetési tételeken, így az igazán kirívó eseteket akár 468 ezer forintos bírsággal is „jutalmazhatják”: