Idén sem maradunk AMTS nélkül, és a Vezess 2025-ben is saját standdal lesz kint az eseményen március 28-30. között, ezúttal is egy különleges autóval készülünk nektek, amely minden korábbinál közelebb lesz a rendezvény hangulatához. Idén ugyanis a rendezvény nyereményautóját a Vezess standján nézhetitek meg élőben.

A rendezvény látogatói között a képeinken is látható Ford Mustang GT-t sorsolják ki, de előtte alapos átalakításon megy keresztül a verda. 450 lóerő hátsókerék-hajtással párosítva eleve komoly adrenalinfröccsöt ígér, de itt mellé olyan hangélmény társul, amely már önmagában is mosolyra húzza a szád. Most még kissé visszafogott ez a Fastback, de néhány nap és még többen fordulnak meg utána az utcán.

Az átváltozást bárki élőben tekintheti meg az Etele Plazában, ahol csütörtöktől hétfőig napközben zajlik az átépítés. A legendás amcsi V8-as teljesen új színt, nagyobb felniket és abroncsokat, hátsó szárnyat, sportosabb első lökhárítót, prémiumhifit és teljesen új narancssárga bőrbelsőt kap, nem hiányzik majd a futómű és a fékek módosítása sem.

A következő napokban részletesen beszámolunk az építés folyamatáról, szóval ha nem akarsz lemaradni, de nem tudod megnézni az autót a helyszínen, akkor kövess minket Instán, Facebookon és TikTokon, így időben értesülni fogsz mindenről.

2024-ben egy egyedi Audi A5 kabrió volt a nyereményautó:

A 2024-es AMTS három napjára kicsivel több mint 80 ezer ember látogatott ki. A programok és látnivalók kül- és beltéren összesen több mint 130 ezer négyzetméteren zajlottak. Odabent több mint 350 egyéni kiállító cég és klub standja, kint pedig drift- és off-road-aréna, népes tuningtalálkozó várta a látogatókat.