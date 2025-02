Az utóbbi években megkerülhetetlen témává nőtték ki magukat a villanyautók. Az eladási számok sok esetben brutális növekedést mutatnak százalékos arányban.

Tavaly év végén mi is beszámoltunk róla, hogy iparági elemzők szerint korántsem kell temetni az elektromos autókat, ugyanis annak ellenére, hogy egyes gyártók visszafogják a gyártásukat, 2025-ben globális szinten is jelentős, 29,2 százalékos növekedés várható.

A tisztán elektromos hajtású járművekből így jövőre 15,1 millió darabot adhatnak el, ami a globális eladások 16,7 százalékát jelentené. Bár végleges számok még nincsenek az idei évről, az előzetes becslések alapján 2024-ben 11,6 millió villanyautót értékesíthettek, ami a teljes piac 13,2 százalékát fedi le.”

Milliónyi autó, két számjegyű százalékos növekedés, de mi a helyzet, ha a jelenleg futó autóállományhoz mérjük a terjedést? Mikor jön el az a pont amikor Európa útjain több lesz a villanyautó, mint a belső égésű motorral szerelt?

Az európaiak egyre több ideig tartják meg autóikat, és így is elképesztő mennyiségű személyautó van forgalomban.

A 2023-as adatok szerint az Európai Unió útjait mintegy 249 millió autó járja, míg a kizárólag elektromos hajtású járművek mindössze 1,8%-át teszik ki ennek a teljes flottának.

Még a plug-in hibrid modelleket is beleszámítva jelenleg 3,9%-ot éri el az arányuk – az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) jelentése szerint. Így az nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az elektromos autók teljes térnyerése, és többségbe kerülése az összes európai országban még évtizedek múlva várható.

Az új autók áremelkedése miatt az európaiak inkább halasztják a váltást, jelenleg az autók átlagéletkora emelkedik, jelenleg 12,5 év. Az országok között azért eltérések vannak: Görögországban az autók átlagéletkora eléri a 17,5 évet (Magyarországon tavaly értük el a 16 évet), míg Luxemburgban mindössze 8 év.

Az autógyártók nehéz helyzetben vannak az egyre szigorúbb emissziós előírások miatt, melyek már most komoly anyagi terhet rónak rájuk. A több fronton is problémákkal küzdő Volkswagen azt jelezte, hogy 2025-ben akár 1,5 milliárd eurós büntetésre is számíthatnak, ha túllépik a flottára vonatkozó előírt határértékeket.