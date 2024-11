Biztosan találkoztatok már azokkal a mérőtáblákkal, amelyek megmutatják az éppen haladó jármű sebességét – ha a sofőr a megengedettnél gyorsabban megy, a tábla vizuális jelzéssel figyelmezteti erre.

Az autósok általában tisztában vannak vele, hogy ez nem jár semmiféle büntetéssel, ennek ellenére sokan a lassítást választják, amikor meglátják ezeket a jelzéseket, magam is tapasztaltam az utakon. A jól látható VÉDA-kapu is hasonló reakciókat váltanak kis a vezetőkből sőt, vannak akik akkor is fékeznek, ha egyébként a megengedett sebességen belül vanna (ez mondjuk autópályán nagyon veszélyes, amikor hirtelen több autós is 130-ról 110-re lassít teljesen indokolatlanul)

Az ilyen visszafogott tempó persze nem tart örökké. A legtöbben ahogy távolodnak a VÉDA-kaputól, gyorsan visszatérnek megszokott vezetési stílusukhoz: feleszik újra a normál tempót, akkor is, ha az már túl van a megengedetten. Az ellenőrző pontok hatása mindenesetre érezhetően működik, még akkor is, ha csak rövid ideig. Mondjuk egy iskolánál, forgalmasabb csomópontnál vagy zebránál kihelyezett VÉDA-kapu így tökéletesen eléri a célját: ott lassítanak az autósok, ahol nagy szükség van a mérsékelt sebességre.

Úgy tűnik ez nem csak hazánkban van így, ugyanis az ausztrál Queensland városában új kezdeményezéssel álltak elő: év végéig elindítják a viselkedésfigyelő monitorok (Behaviour Awareness Monitor – BAM) tesztüzemét.

Ezeket a kamerákat nem bírságolási célból helyezik ki, hanem hogy valós idejű, digitális visszajelzést adjanak a sofőröknek. A kijelzők üzenetekkel hívják fel az autósok figyelmét a szabályszegésekre, például

a vezetés közbeni okostelefon-használatának abbahagyására,

a biztonsági öv becsatolására

vagy arra, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot,

és persze arra is, ha csökkenteniük kellene a sebességet.

A BAM célja nem a szigorú szankciók kiszabása, hanem a felelős vezetési magatartás elősegítése. Amikor a sofőrök szabályosan vezetnek, pozitív visszajelzéseket kapnak; ha hibáznak, figyelmeztetik őket, így elősegítve a közlekedés biztonságát.

Az új technológiát kezdetben kétszer egysávos utakra telepítik, ahol 60 és 80 km/óra közötti sebességkorlátozás van érvényben.

Az interaktív táblák változatos üzeneteket közvetítenek majd, mint például: „Lassíts”, „Tarts nagyobb követési távolságot”, „Tedd le a telefont”, „Kösd be a biztonsági övet”, és – ideális esetben minél gyakrabban – „Köszönöm, hogy minden szabályt betartottál!”