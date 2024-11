Aki vissza akar repülni az 1980-as évekbe egy lágyan rugózó Dacia ülésében, annak most itt a lehetőség. Az oldalunkon több alkalommal szereplő Oldtimer Automobil Kft. stábja újra bizonyította, hogy a magyar garázsok, pajták mélyén is rejtőznek még bőven felfedezésre váró, a rajongók számára kincset érő leletek.

Most egy 1984-es Daciára bukkantak, ami nem olyan népszerű, mint a korabeli Ladák, de pont ezért ára is nyomottabb. A nosztalgiafaktort pedig ezek is hozzák, főleg ha volt ilyen gép a családban annak idején.

A Facebook bejegyzés szerint „csodás állapotú, első tulajos Dacia 1310-est találtunk egy vidéki garázsban.” Egykori tulajdonosa nagyon vigyázott az autóra, télen sohasem használta, hosszabb utakra csak a Mátrába és Erdélybe kirándulva indultak vele. Merkur papírjai, két szett kulcsgarnitúrája is megvan a 68 900 kilométert futott autónak, ami eredeti fényezéssel, rozsdamentes, jó állapotú padlólemezzel vészelte át az elmúlt negyven évet.

Dacia 1300/1310

Romániában 1969-től 2004-ig, 1 959 730 darabos szériában gyártott családi autó, a Renault 12 licencmodellje. A gyártáskor a Dacia a Renault 12-t vette alapul műszakilag és a formaterv szempontjából is, műszaki hibái és rohadó karosszériája ellenére a kényelme miatt sok autós kedvelte. A Dacia az 1979-es, Bukaresti Autószalonon bemutatta a Dacia 1310-et, mely az 1300 felújított változata volt.

Végig négyhengeres, hengerenként kétszelepes motorokkal készült, amelyek az évtizedek során csak lökettérfogatukban változtak, és ezzel adtak pár lóerőnyi pluszt. Az első kivitelek még 1,2 literes motorral adtak le 48 lóerőt, de a sorozat modernebb kiviteleibe kerülhetett 1,6 literes 72 lóerős motor is, amivel 150 km/óra volt a végsebesség.

Egy Dacia 1310-es ára 1984-ben egyébként 134 ezer forint volt, az évekkel a szállítás előtt befizetett 10-40 százalékos előleg nem kamatozott, a vételár viszont emelkedhetett.