Titkosszolgálati jelentés szerint is ipari hulladék volt a 80-as évek Daciája

A romániában gyártott Dacia modellek botrányos műszaki állapota a hazai titkosszolgálatnak is feltűnt, több vizsgálatról is született dokumentum, amelyek az alacsony gyártási színvonal mellett egyéb visszaélésekről is árulkodnak.