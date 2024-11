2019-ben mutatták be Az aszfalt királyai című filmet, amely hatalmas sikert aratott a nézők és a kritikusok körében is, így mások is kedvet kaptak ahhoz, hogy történelmi autómárkáról készítsenek mozit. Így 2023-ban Enzo Ferrari is kapott egy drámai filmet Adam Driverrel a főszerepben, és most készül a Maseratiról szóló mozifilm, amelyben Anthony Hopkins és Andy Garcia is főszerepet kapott.

Néhány napja pedig bejelentették, hogy a Golden Globe-jelölt színésznő, Jessica Alba – akit többek között a Sin City-filmekből és a Törtetők sorozatból ismerhetünk – csatlakozik a Maserati: The Brothers életrajzi film szereplőgárdájához. Alba állítólag kulcsfontosságú karakter lesz az olasz testvérpár történetében.

A film további sztárjai között megtalálhatók Michele Morrone és Andy Garcia is. Garcia Mr. Rossini karakterét, Morrone pedig Alfieri Maseratit, míg Hopkins egy olasz pénzügyi támogató szerepét alakítja, aki segítette a Maserati-családot.

A rendezői székben Bobby Moresco Oscar-díjas filmrendező (Crash) ül. A forgatás az előzetes tervek szerint decemberben kezdődik Olaszországban.

Maserati gyorstalpaló 1914-ben Alfieri Maserati úgy döntött, saját műhelyt hoz létre Bologna közelében, ahol – egy idő után négy testvérével közösen – gyújtógyertyákat kezdett gyártani. Az autógyártás a következő évtizedben került képbe: egy 2,0 literes versenyautót építettek, mely a Diatto nevén indult versenyeken. A Maseratinál a közúti autógyártás 1946-ban, az A6 1500 megjelenésével indult, az évtizedek előrehaladtával pedig olyan típusok jelentek meg, mint a Ghibli, a Quattroporte vagy a Spyder. Előbbi kettő a mai napig létezik, sőt, a repertoár azóta kiegészült a Grecaléval, a Levantéval és az MC20-szal. Bár egyre több SUV található a Maserati kötelékében, az olaszoknál a mai napig a teljesítmény a leginkább hangsúlyos. A vállalat központja Modenában található, jelenleg a Stellantis-konszern része, de korábban az egykori családi vállalkozás Adolfo Orsi olasz iparos, a De Tomaso és a Citroën tulajdonában is volt, mielőtt 1993-ban a Fiat vásárolta volna meg.

Jessica Albát legutóbb a Netflix Trigger Warning című thrillerjében láthattuk legutóbb.

“Jessica figyelemreméltó sokoldalúságával minden szerepét hitelesen alakítja. Biztosak vagyunk benne, hogy szerepe a filmben gazdagítani fogja ezt az olasz innovációról és szenvedélyről szóló történetet” – nyilatkozta a készülő film producere, Andrea Iervolino.

Az Maserati: The Brothers várhatóan 2025 év végén kerül a filmvásznakra világszerte.

