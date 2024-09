Akciófilmbe illő jelenet kerekedett egy tilosban parkoló autó elvontatásából New Yorkban. A férfi annak ellenére állt meg egy autókijárat előtt, hogy nem lett volna szabad, ezért a Chevrolet Silveradót lopós autóval vitették (volna) el a helyszínről. Az illető annyira nem volt hajlandó beismerni a hibáját, hogy amikor visszaért, mindent megtett azért, hogy megakadályozza az autója elvontatását.

A Chevrolet (látszólagos) tulajdonosa előbb felpaprikázva és fenyegetően mutogatva veszekedett a tréler sofőrjével, aki meghátrált. A magas testalkatú férfi ezután bepattant a lopós autóba, hogy azzal a lendülettel visszalopja a pick-upját, azonban hiba csúszott a számításaiba. Mivel nem egy klasszikus értelemben vett, platós trélerről van szó, a Silverado már az első pillanattól fogva instabilan billeget a végén.

Másodpercekkel később végképp teljesen értelmetlennek tűnt a magánakció, ugyanis az autóját a legelső parkoló kocsinak nekivágta.

CARS DESTROYED: A road rage incident caught on camera shows a truck towing an SUV after an altercation, stopping traffic and damaging multiple vehicles. Tune it at 10:30 p.m. to News 12 Brooklyn for the latest on this story. pic.twitter.com/Nc21aukRQR

— News12BK (@News12BK) September 6, 2024