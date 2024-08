Névben a név

Az AMG-t 1967-ben alapította Hans Werner Aufrecht és Erhard Melcher. A cég neve az alapítók vezetéknevének kezdőbetűiből, valamint Aufrecht szülővárosának, Großasbach-nak a G betűjéből áll össze. Az AMG rövidítés tehát az Aufrecht, Melcher, Großasbach nevek első betűjéből állt össze. Kezdetben független tuningcégként működtek, főleg Mercedes-Benz motorok versenycélú felkészítésével foglalkoztak.

Nem volt felhőtlen a viszony

A stuttgart-untertürkheimi márka hivatalos álláspontja az volt, hogy Mercedesek fésülésének márpedig nincs helye. Az AMG kocsik túraautó versenyeken elért sikereik miatt is Mercedes vezetők bögyében voltak, főként, ha lefőzték a gyári autókat. A Mercedesnél nagyon rossz néven vették, hogy házon belüli konkurencia keseríti meg életüket a versenypályákon.

1971-ben a Spa-i 24 órás versenyen az AMG kategóriagyőzelmet és egy gyári Ford Capri mögött összesített második helyet szerzett. A W 109-es, fecskefarkú luxus Mercedesből kifejlesztett, „Vörös Disznó” becenevű 6,8 literes túraautó 420 lóerős volt. A siker annál kellemetlenebb volt a Mercedesnek, mivel a csillagos márka éppen 1970-ben vonult ki az akkori 300 SEL-lel a túraautó sorozatokból a típus kudarcai miatt.

1993-ban jött az első hivatalos AMG

Bár az AMG már évtizedek óta dolgozott együtt a Mercedesszel, az első hivatalos AMG modell, amelyet a Mercedes-Benz kínálatában is megtalálhattunk, az 1993-as C36 AMG volt. Ez a modell a 190E 2.5-16 Evolution II utódjaként jelent meg, és egy 3.6 literes, soros hathengeres motorral szerelték fel, amely 280 lóerőt és 385 Nm nyomatékot produkált.

Ezzel egy hosszú folyamat zárult le: az évek múlásával egyre szorosabbá vált az együttműködés a Mercedes-szel, amely egy 1990-ben aláírt megállapodásban csúcsosodott ki. Ennek értelmében az AMG autókat a Mercedes márkakereskedő-hálózatában értékesítik. A C36 AMG volt az első gyáriakkal közösen fejlesztett, emelt teljesítményű sportmodell.

Ők küldték közútra a legvadabb Mercedest

Igazi unikum az AMG históriájában a CLK-GTR versenyautó utcai változata. 1997-ben a Mercedes a rövid életű FIA GT bajnokságra alkotta meg a Mercedes-Benz CLK GTR-t, amiből aztán a homologizáció miatt két év alatt legyártott 28 darabot utcai használatra.

Ebből két gyárban maradt prototípus mellett csak 6 darab nyitott tetős, csillagászati árcédulával. A CLK GTR-nek viszont jóformán semmi köze nincs az alapot adó kupéhoz, csupán formai elemeiben emlékeztet rá. Az utcai autó 6,9 literes V12-est kapott több mint 620 lóerővel és közel 780 Nm forgatónyomatékkal. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 3,8 másodperc alatt villan, a végsebessége pedig hajmeresztő 344 km/óra. A CLK-GTR gyártását Affalterbach-ban végezte az AMG a HWA sportistállóval együttműködve.

Kézi összeszerelésű motorok

Az AMG egyik legismertebb jellemzője a „One Man, One Engine” (Egy ember, egy motor) filozófia. Ez azt jelenti, hogy minden AMG motor összeszerelését egyetlen szakember végzi elejétől a végéig. Az összeszerelés végeztével a szerelő saját névtábláját helyezi el a motoron, ezzel is jelezve a személyes felelősségvállalást a minőségért. Ez a gyakorlat nem csak a minőség-ellenőrzést szolgálja, de erősíti a márka exkluzivitását és kézműves jellegét is.

A Pagani kapcsolat

Az AMG nem csak a Mercedes-Benz számára készít motorokat. A neves olasz szuperautó-gyártó, a Pagani is AMG motorokat használ járműveiben. Ez az együttműködés 1999-ben kezdődött a Pagani Zonda C12 modellel, amely egy 6.0 literes V12-es AMG motort kapott. Az együttműködés azóta is tart, a legújabb Pagani modellek, mint a Huayra, szintán AMG erőforrásokkal készülnek. Ez a partnerség jól mutatja az AMG motorok kiválóságát és sokoldalúságát. Ez a kapcsolat a Pagani indulása óta fennáll, és a tulajdonos, névadó nem is akar változtatni.

Nem minden Mercedes, ami AMG

Nemcsak Mercedesre kerülhet AMG logó, a 90-es években még a Mitsubishikhez is kínáltak teljesítménynövelő csomagot. A cég független éveiben még japán autókkal is foglalkoztak egy egészen keveset, néhány Mitsubishi-modellhez kínáltak tuningcsomagokat.

Közülük az egyik legismertebb a Galant-hoz készített kezelés, melyből csupán 500 darab készült a japán piac számára. . Legfőképpen a 4G63 kódú, 2 literes, négyhengeres motorhoz nyúlt hozzá az AMG, akik 6750-es fordulatnál meglévő 170 lóerőt és 5000-től elérhető 190 Nm nyomatékot hoztak ki belőle. A motor akár 8000-et is forog.