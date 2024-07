Csaknem négy évtized elteltével, a korábbitól lényegesen eltérő formában jelent meg ismét a Ford kínálatában a Capri. Az egykori (sport)kupé SUV-ként született újjá, ám elképzelhető, hogy a típus egy esetleges, de annál szövevényesebb jogi hercehurcától is megmenekült – hála riválisának, az Alfa Romeónak.

A torinói gyártó ugyanis egy, az olasz kormányra nézve pimasz hangvételű bejegyzésben figyelmeztette arra a Fordot, hogy Dél-Afrikában is található egy Capri nevű kisváros – ehhez egy térképet, továbbá a pontos koordinátákat is csatolták, mint arról a Drive.com.au beszámolt.

„Kedves amerikai barátaink, itt van egy kis segítség, ha esetleg szükség lenne rá” – írták az X-en közzétett posztban. Az elmúlt hónapok történései alapján egyértelműen az volt az Alfa Romeo célja a figyelmeztetéssel, hogy hadat üzenjen az olasz előírásoknak.

Dear American friends,

here’s a little help if you need it... pic.twitter.com/ey8rOcAmju