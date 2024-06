Tapintani lehetett a feszültséget az előző hónapokban az olasz kormány és a Stellantis között. A két fél ellentétjében ezúttal a Stellantis vitt be egy ütést: a Fiat legújabb reklámfilmjében az autókonszern (nem is annyira) burkoltan azt üzente a kormánynak, hogy az autóiknak névre és logóra sincs szükségük ahhoz, hogy az emberek felismerjék az utcán – szúrta ki a Carscoops.

Mint ismeretes, a Stellantis több modelljénél is annak olasz gyökereit hangoztatta, holott azokat nem is Olaszországban gyártották – ezt az olasz kormány többször is kifogásolta. Erre hivatkozva előbb az Alfa Romeo új SUV-ját kellett átnevezni, majd az előző hónapban 134 darab Fiat Topolinót foglaltak le a hatóságok: megtévesztőnek találták a sárvédőkre biggyesztett olasz zászlókat, mivel a mopedautók valójában Marokkóban készültek.

A reklámfilm itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

A klipben egy lecsupaszított Fiat 500e-vel fejezte ki nemtetszését az igazságtalannak vélt gyakorlattal szemben az olasz gyártó. Az 500e-ról nemcsak a Fiat-logókat távolították el, hanem a különböző típusjelzéseket is.

Ha ennek az autónak nem lenne logója, nem lenne neve és nem lenne zászlaja. Ha nem lenne semmi mondanivalója arról, hogy mi ez, vagy honnan származik, akkor is mindenki felismerné. Mert ha egy autó ikonikus dizájnnal rendelkezik, és mindig is az élet örömét képviselte, az csak olasz lehet és csak Fiat lehet

– hangzik el az alig félperces reklámban.