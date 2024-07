MEGÁLL AZ ÉSZ #57 🤔Szeretjük, ha az utazók kíváncsiak, de itt nem teljesen értjük mi volt a terv... ☀️M3-as autópálya, gyér forgalom, napsütés. 🚘 Családi egyterű érkezik terelésünkhöz, majd a kúpsor előtt lelassít, mögötte másik két autó is állóra lassul. 🤦🏼‍♂️ Jön a csavar, hiszen azt hinnénk kikerüli a terelést az első autó, de nem: bemegy a terelésbe az ütközéslenyelő mögé! ⏳ Jó pár percet várakozik ott, majd visszasorol a haladó autók közé. 🚧 De az utána érkezők nagy része sem sorol be időben, hanem a kúpsor előtt próbál sávot váltani, annak ellenére, hogy korábban több előjelző tábla is kint volt. ❓Mielőtt bárki megkérdezné, mi ezzel a probléma, mondom: ⚠️ Kollégáinkat csak az ütközéselnyelő védi, ha azt látják, hogy egy autó jogosulatlanul behajt a terelésbe, már ugranak is szanszét, nehogy elüsse őket. ⚠️ Nem véletlenül terelés, forgalomtól elzárt terület, hiszen munkaterület. Veszélyes ott tartózkodni. ⚠️ Saját biztonságoddal játszol, hiszen ha valaki nem figyel, nem fékez akkor nem az ütközéselnyelőbe csapódik, hanem beléd, aki ott állsz. ‼️Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne hagyja utolsó pillanatra a besorolást, időben váltson sávot és ne hajtson be a munkaterületre! Amikor tereléshez érkezel: ✅ lassíts le a táblákkal előre jelzett sebrességre! ✅ tarts biztonságos követési távolságot! ✅ ne telefonozz, akkor talán nem tarolod le a terelőtáblákat! ✅ mindig úgy közlekedj, hogy legyen időd korrigálni, sávot váltani! 👷🏼 A terelésekben is emberek dolgoznak, az autópálya az ő munkahelyük, vigyázz kollégáinkra! #mkif #pályánvagyunk #terelés #munkálat