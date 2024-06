Borítékolható, hogy az összes Cybertruck-tulajdonos kipróbálta már az elektromos platós fenevad gyorsulási képességét. Ezért vették, hogy játszanak vele, és vélhetően a próbák közben sokan átlépték a megengedett sebességet is.

Ebből akkor lehet probléma, ha volt a közelben kamera, de Matthew Wallace, az amerikai légierő kapitánya elébement a dolognak: ő maga rögzítette és töltötte fel a videót, amin tisztán látszik, hogy Las Vegas lakott területén belül 56 km/órás korlátozásnál éri el a 130 km/órás tempót. Nem túl okos döntés ilyesmivel vagánykodni, a végén kisujjal kormányozva megfordulni pedig végképp gyerekes trükközés volt.

Ráadásul sikerült tetéznie a bajt. Az esetről beszámoló 8 News Now információi szerint Wallace azt állította, hogy a teszt idejére lezáratta az utcát a rendőrséggel, és így „zárt pályán” érte el ezt a tempót, tehát nincs itt semmi látnivaló. Az áskálódó újságírók viszont alattomos módon kérdésekkel provokáltak, és érdeklődtek a helyi rendőrségnél. Így kiderült, hogy lezárásról szó sem volt, egyetlen járőr sem tartózkodott a helyszínen.

A botrány kirobbanása után letörölte a videót, de azt természetesen már páran lementették, így újra előkerült:

Some of you missed the video that @MattWallace1701 deleted after people questioned him about driving like an air force pilot on a local street.



It's ok, some of us saved it.



Original text:

"Cybertruck makes a U Turn using only my pinky. Check mate." pic.twitter.com/HTPEq85u9o