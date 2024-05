Legújabb crossovere, a Junior megjelenésével lezárult egy korszak az Alfa Romeo történetében. Az eredetileg Milanóként piacra dobott modell körüli névváltoztatási hercehurca azonban elterelte a figyelmet egy szembetűnő változásról: a Junioron már nem aszimmetrikusan, oldalt, hanem középen található meg a rendszámtábla-keret.

Áthelyezésével egy csaknem 70 éves hagyomány szakad meg az olasz gyártónál. A formabontó elrendezés lehetővé tette, hogy a rendszámtábla ne takarja el az Alfa Romeo ikonikus, háromszög alakú „scudetto” hűtőrácsait. Először 1955-ben, a Giulietta Spider orrán jelent meg, és a jelek szerint a Giulia, a Tonale és a Stelvio most futó generációi a márka utolsó modelljei, amik még így hagyhatják el a gyártósort.

Alejandro Mesonero-Romanos, az Alfa Romeo formatervezési vezetője az Autocar hasábjain megerősítette, az Európai Unió új, gyalogosbiztonsági előírásainak tesznek eleget azzal, hogy elengedik a márka védjegyévé vált rendszám-elhelyezést. „Van néhány megrögzött rajongó, akik azt gondolják, egy Alfa Romeo nem is Alfa Romeo, ha nem oldalt van a rendszám” – tette hozzá.

„A történetelemben azonban rengeteg gyönyörű Alfa Romeo van, amiknek középen helyezték el a rendszámtábláját. Nekem van egy Alfettám, valamint egy 1968-as Giuliám, amin szintén középen van a rendszám, és gyönyörű.”

Mesonero-Romanos arra is kitért, hogy a következő generációs Stelvio jövőre, míg az új Giulia 2026-ban mutatkozik be, de már mindkét (immáron elektromos) modell dizájnját véglegesítették. „Fantasztikusak. A Giuliától az emberek megkapják, amit elvárnak tőle sportosság terén. Egy szupermenő kupé – mást most nem árulok el” – szivárogtatott a szakember.