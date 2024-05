Hosszú évekig tartó várakozást követően mutatkozott be a Tesla Cybertruck, és azóta levakarhatatlan résztvevője a napi híreknek. Sokszor hibák, lerobbanások miatt kerül reflektorfénybe, máskor az egyedi, az iparban évtizedek óta nem alkalmazott rozsdamentes acéllemezei miatt.

Bár korábban úgy tűnt, csak a madárürülékre érzékeny az egyedi formatervezésű, korábban golyóállónak kikiáltott pick-up, az elmúlt időszakban arra kezdtek el panaszkodni a tulajdonosok, hogy rozsdásodás nyomait fedezték fel a karosszérián, noha az elvileg rozsdamentes.

Most viszont egy pozitív, látványos akció bizonyította, miért egyedi és utánozhatatlan ez a felület. Az acéllemezeket ugyanis tükörsimára polírozták, a hatás pedig tényleg szürreális.

A rozsdamentes acél polírozása nem egyszerű, gyors vagy könnyű feladat. Többórányi fáradságos, aprólékos munkát igényel speciális szerszámokkal, még akkor is, ha tapasztalt szakemberek végzik. A szóban forgó Tesla Cybertruck esetén pont egy ilyen csapat vágott neki a feladatnak, az eredmény pedig szürreális, tükörszerű fényes felület.

Sokan az autó láttán azonnal autófóliázást feltételeztek, annyira jól sikerült a polírozás. A folyamatról viszont készült bizonyító erejű felvétel, a négyfős csapat tényleg komoly erőfeszítés árán, kézzel csiszolva érte el ezt a tükörszerű hatást.

Még a műanyag alkatrészek lemaszkolása is fárasztó feladatnak tűnik, kérdés, hogy lesz-e olyan Cybertruck-tulajdonos, aki hasonló vakító lemezeket akar az autójára. Az biztos, hogy a nyári napsütésben egy ilyen pokoli lehet a többi közlekedőnek, mondhatni közveszélyesen látványos, ha pont rossz irányba veri vissza az erős napfényt.

FIRST Cybertruck to be Machine Polished!🤯@elonmusk pic.twitter.com/0g0JAtQXk8