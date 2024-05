Miközben a világ számos pontján – a klímavédelem jegyében – a forgalomcsillapítás parkolóhelyek megszüntetésével is jár, még Budapesten is, az Egyesült Államokban több város az ellenkező irányba halad, így ezeken a településeken már több parkolóhely van, mint ahány ház. Ezt a tendenciát állítaná meg a Parking Reform Network (PRN) nonprofit szervezet – írja az Atlas Obscura.

Több mint 50 városban vizsgálták meg, mekkora teret nyertek a parkolóhelyek – röviden: elég sokat. Az adatok szerint az Egyesült Államokban nyilvántartott több mint 260 millió autó mindegyikére legalább parkolóhely jut, de van olyan település, ahol a háztartásonkénti parkolóhelyek száma eléri a 19-et.

A texasi Arlington területének 39 százaléka csak parkolóhelyekből áll, míg 35 százalékkal a texasi Lubbock áll a második helyen, de Detroit és Las Vegas sincs lemaradva a maguk 33-33 százalékával. Ilyen szempontból Atlanta és Los Angeles kifejezetten szellősnek számítanak, ahol „csak” a belváros 26, illetve 23 százalékát foglalják el a parkolóhelyek.

A másik végletet Washington DC, San Francisco és New York képviselik – az előbbi két nagyvárosban 3-4 százalék körüli a parkolóhelyek aránya, azonban Manhattan belvárosában már a területek 0,4 százalékán lehet várakozni autóval.

A szervezet amellett, hogy felhívta a figyelmet a sűrűn lakott parkolt városokra, arra is kitért, hogy már az amerikaiak is másképpen viszonyulnak a vezetéshez. A vezetői engedéllyel rendelkező középiskolások száma 1996-ban még 85,3 százalék volt – ez az arány 2015-re 71,5 százalékig csökkent, és a jövőben is hasonló irányú elmozdulásra lehet számítani, főleg akkor, ha az önvezető autók tényleg a hétköznapok részévé válnak.

Ezt figyelembe véve a PRN parkolási reformot hirdetett ki, amivel megakadályozná, hogy túlságosan sok parkolóhelyet alakítsanak ki, egyúttal meglévő hálózat igazságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb kezelését helyezné előtérbe, amit például a fizetős rendszer bevezetésével, illetve kiterjesztésével, valamint a tömegközlekedés fejlesztésével és vonzóbbá tételével.