Több újítást is bevezetett a közelmúltban az Apple: a legutóbbi frissítés részeként a CarPlay mellett az iPhone és az iPad készülékeken is elérhetővé vált a járműmozgás-jelző. Mint a neve is mutatja, ez azoknak jelenthet megkönnyebbülést, akik nehezen vagy egyáltalán nem bírják, ha mozgó járműben kell utazniuk.

Az utazási betegség – illetve orvosi nevén: kinetózis – egy olyan tünetegyüttest takar, amit főként a látási ingerek és az egyensúlyérzékelés közötti ellentétek váltanak ki. Becslések szerint körülbelül minden harmadik embert érint a jelenség, még ha a tünetek (pl. szédülés, hányinger, izzadás, hányás) nem is jelentkeznek mindenkinél. Közleményében az Apple hozzáfűzte, jelen esetben ezt úgy kell elképzelni, hogy a képernyő, amit a beteg bámul, alapvetően álló helyzetben, ugyanakkor közben érzi a jármű mozgását.

Úgy enyhítenének ezen a hatáson, hogy apró, mozgó fekete pöttyöket jelenítenek meg a kijelző szélein, reagálva arra, ha változik az adott jármű mozgása. Például, ha egy autó balra kanyarodik, a pöttyök jobbra, amennyiben pedig jobbra kanyarodik, balra mozdulnak. Gyorsítás esetén a pontok a képernyőn teteje felé, lassításkor pedig ellentétes irányba haladnak.

Sokaknak ugyanakkor zavaróak lehetnek a pöttyök, így nemcsak azok automatikus megjelenítését lehet beállítani, de annak sincs akadálya, hogy be-, illetve kikapcsoljuk a funkciót.

A CarPlayben mindemellett számos egyéb funkció, köztük a hangfelismerés és -vezérlés is megjelenik, ami lehetővé teszi, hogy szavakkal navigáljunk vagy kezeljük a különböző alkalmazásokat. A siket és nagyothalló felhasználóknak abban nyújt segítséget, hogy bármilyen külső hang (pl. duda, sziréna) esetén digitálisan figyelmezteti őket az esetleges veszélyre.

Nem az Apple az első vállalat, amelyik komolyan foglalkozik az utazási betegséggel. A Mercedes-Benz a néhány évvel ezelőtt bemutatott óriáskijelzőjéhez, a Hyperscreenhez fejlesztett ki egy, a tüneteket enyhítő frissítést, ami a viselhető eszközök integrálása és a központi kijelzőn megjelenő, létfontosságú információk mellett többek között légzőgyakorlattal csökkenti a stresszt. Ami a viselhető eszközöket illeti, a Citroën az alábbi, elsőre furcsának tűnő szemüveget dobta piacra: a Seetroën színes folyadékkal vette fel a harcot az ellentéttel.