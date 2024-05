MEGÁLL AZ ÉSZ #50 😱 Vin Diesel Magyarországon! 🎥 A Halálos iramban csak a moziban izgalmas, élőben csak a magad és mások életét veszélyezteted. 🤦🏽‍♂️ Még áprilisban valaki úgy gondolta, kipróbálja az M7-esen, hogy milyen akcióhősnek lenni, a másik autós pedig, hogy milyen kaszkadőr autónak lenni. Kár volt... ℹ️ A köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részre, a főváros felé haladva érkezik egy autó, elég erős tempóval a belső sávban, villogva. 🤷🏼‍♂️ Ahogy mondani szokás: kettőn áll a vásár. A belső sávban érkezőnél a sebességgel van a gond, míg a középső sávban haladó szürke autónál a hirtelen és veszélyes sávváltással. 💥 A belsőben érkező az utolsó pillanatban próbálja menteni a helyzetet, hirtelen sávot vált, majd két sávval arrébb, a szélső sávban szabályosan haladót a zajvédő falhoz nyomja. ‼️ A videóban szereplő autók nagy része a segítségnyújtást is elmulasztotta ! 👩🏼‍⚖️ A törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2️⃣ évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. ☝ Mindig győződjünk meg róla, szükség van-e segítségre, ajánljuk is fel azt, illetve értesítsük a mentőket, a rendőrséget. De mindezt úgy, hogy ne okozzunk újabb veszélyes helyzetet. ⚠️ Továbbra is kérjük: tartsuk be a sebsséghatárokat; tartsuk a követési távolságot, mert sose tudhatjuk mikor kell hirtelen helyzetre reagálni. ‼️ Mindig vezessünk körültekintően! 👷🏼Vigyázzunk egymásra! Vezessetek óvatosan! #mkif #M7 #baleset