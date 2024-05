A kedvedet biztosan nem hozza meg az autóvásárláshoz ez a hirdetés, de az mindenképp becsülendő, hogy a tulajdonos ennyire őszintén leír mindent. Az autó pedig fele annyiba sem kerül, mint egy csúcskategóriás okostelefon, szóval akár jó vétel is lehet ennyiért, ha még ugyanennyit ráborít valaki.

1985-től 1998-ig három generációt élt meg a Toyota rétegmodellje, a Carina E, ami a mai trendeknek is megfelelne kupés tetővonalával és négyajtós karosszériájával. Születésére rémesen egyszerű a magyarázat, a japánok úgy gondolták, hogy szükség van egy olyan autóra, ami a hagyományos szedánok és a sportos Celica között helyezkedik el. Az 1,6 literes, szívó benzines 4A-FE motor legendásan megbízható, de kínálták dízellel is és találhatunk belőle még kétliteres benzinest is, de azok elég ritkák.

A Carina E utódja az Avensis lett, amibe ugyanez a motor került.

Így szol a hirdetés:

Eladósorba került a fáradt büszke. 1993-as, japán gyártmány, 1.6 XLI Carina. Sokadik tulajaként 2020 novemberében került hozzám, akkor 318 ezer km volt benne, jelenleg 395.855 km van benne, ez még növekedhet, hiszen rendszeresen használom az autót. Kezdem a negatívumokkal, hamar elrettenjen mindenki.

Műszaki 2024.06.27-én lejár

Az autó rohad! 31 éves, ridegtartáson volt sajnos szinte végig, meglátszik rajta. Körbe a sárvédők, a bal hátsó küszöbvég elég ramaty állapotban van. Baloldali A oszlopon is van belőle.

A festék hámlik. UV megette az évek alatt

Felfüggesztésben bal elől valami csörgő hang jön, szerelő nem találta, elvileg minden jó

Klíma van benne, csak nem működik, megpusztult a kompresszor. Pedig amíg működött jó volt, nem eresztett, 2022 tavaszán állt meg, túléltem vele 2 nyarat nélküle

Olajfolyás, fogyasztás van, nagyjából 2500km/liter

Kipufogót leszakítottam 2023 decemberében katalizátor utántól a kurva Ikea mélygarázsban, Hasperék ideiglenesen összehegesztették, de a téli latyak megette, valahol kifúj. Legalább hangra racse

2024. 05. 13-án sikeresen beesett a műszerfalba a ködlámpa-ablakfűtés-vészvillog gombhármas, a műanyag csavarmenetek fáradtak el, ez most elég puttón van megoldva, hogy használható legyen, de filléres tételek a műanyagkeretek cseréje, csak nem jutok el odáig, ha a leendő vásárlót ez riasztaná el, adjon néhány napot és kicserélem.

Kétszer volt vele balesetem, egyszer én voltam balfasz, ott egy jobboldali lámpaszett-csere volt, és visszakalapálták, egyszer pedig piroslámpánál úgy döntöttek, hogy a csomagtartómban szeretnének megállni. Itt nagy baj nem lett, csak pont elég, hogy gyűrött legyen a segge

A hátsó ajtók nyitásánál a beltérvilágítás nem kapcsol. Általában elől szállok be az autóba, engem nem zavart

Az eredeti (A oszlopos) rádióantennát előző gazdiék letörték, hátsó ablakra van téve egy antenna

Szivargyújtója nem működik

Autópályán benyalt egy kavicsot a szélvédő. Pici pötty, de megemlítem, legyen tiszta.

Na most hogy elhordtam minden szarnak mind az autót, mind magamat, hogy milyen rossz tulaja voltam, azért mondanék róla néhány dolgot, amit megcsináltattam rajta.

Amikor megvettem, a fékcsövek eléggé el voltak rohadva, és a fék se volt épp fullos. Ezt 2022-ig bezárólag teljesen rendbetetettem

Új fékcsövek, fékfolyadék, elől új féktárcsák, fékpofák, jobb elől új féknyereg, hátul kettő új fékdob

A felfüggesztésben elől rengeteg minden cserélve volt. Gólyalábak, stabpálcák, szilentek, stb. Hátul a gólyalábak még régiek, de ott is folyamatosan cseréltettem amit kellett. Ez 2023-as műtét volt

Egy eldurrant vízcső (motorblokk – vízpumpa közti) hatására felújításra került a hűtőrendszer is, új hűtő, bele megfelelő hűtőfolyadékkal, és természetesen a gumicső is cserélve lett. Ez is 2023-as műtét volt

2022-ben kapott új akksit

350.000 km-nél kapott új vezérlést

Olajcsere – periódusokra mindig figyeltem, kb. 9000 km-enként vittem cserére

Jelenleg Dezent alufelni szettre szerelt nyárigumikon fut, 2022-ben vettem a gumikat rá, még a jelenlegin kívül 2 szezon van benne, szóval ők jó állapotúnak mondhatóak. Az acélfelni + dísztárcsa kombón van a téli szett, ők is jó állapotban vannak, 2021-es vásárlás

2021-ben sikerült Hévízről gyújtáskábel szakadásnak hála hazabattyogjak vele időnként 3 hengeren, semmi baja nem lett szerencsére, de gyertyák, gyújtáskábelek, gyújtáselosztó fedél cserélve lett.

Remélem, hogy mindent összeszedtem, nem szeretnék semmit elhallgatni, nem tartom sok értelmét, de előfordulhat, hogy valamit kihagytam/rosszul írtam, nem vagyok szerelő, és igazából ez volt a fő problémám is. Budapestiként nincs se helyem, se megfelelő szerszámom autót bütykölni, a szerelők drágák, különösen a karosszérialakatos, egyszerűen nem rentábilis az autót megcsináltatni nekem. Az autót egyébként nem hívnám problémásnak/betegágynak (vagy bármi hasonló nepperes szakzsargonnak), mert elvitt mindig, mindenhova, és haza is hozott. Mindig beindul, mindig elindul, mindig eljutottam vele célomig, és haza is.

A kérdés már csak az, hogy te megvennéd ezt az autót?