A Dodge Challenger Demon 170 az új amerikai autós őrület, ami körül igazi hisztéria alakult ki, a limitált példányszámban elérhető brutális gépért megvesznek a vevők, az autónepperek komoly felárral értékesítik a náluk landolt darabokat, és már az extrák árai is az egekben vannak.

Miért kattantak rá ennyire? Ez az autó a megtestesült amerikai álom: az 1025 lóerős különlegesség 1,88 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára, és 8,91 másodperc alatt tudja le az Egyesült Államokban legfőbb gyorsasági fokmérőnek számító negyedmérföldes távot.

Ebből a gépből 3300 darab készült, pedig az igény magasabb volt, ezért a kereskedők jó háromszoros áron adják az alig pár mérföldet futott példányokat. Eredetileg 35 millió forintnyi dollárért árulták a típust, de most 90-100 millióért vannak fent az alig használt példányok.

Ezt hogy lehet még fokozni? Maga a Dodge sem rest, egy szett hiperkönnyű, karbonszálas műanyagból (is) készült felnit eredetileg (12 000 dollár) négymillió forintos opcióként rendelhettek meg az autó tulajdonosai. Most, hogy kifutott az értékesítés, még mindig lehet tőlük kapni a különleges felniket, csakhogy már 50 000 dollárt kell fizetni értük.

Igen, elkérnek darabjáért annyi pénzt, mint amennyiért az egész készletet árulták.

Tehát 17,7 millió forintba fáj most ugyanez az opció, teljes őrület, ezzel a már megrendelt darabok is garantáltan háromszoros áron kerülnek majd piacra, még viseltes állapoban is. Kérdés, hogy ez mennyire zavarja a vásárlókat, akik láthatóan így is megőrülnek az amerikai V8-asok jelenlegi csúcsáért.