Haidarábád egy európai léptékkel gigantikus nagyváros Indiában, ahol nagyjából 11 millió ember él. Igen, többen mint nálunk az egész országban. Ekkora tömegben vannak hipergazdagok, és ultraszegények, akik néha találkoznak.

Ilyen találkozás történt egy helyi, ritka, különleges luxusautókra szakosodott kereskedésben. A dolgozók a biztonsági kamerák felvételein vettek észre egy férfit, aki a luxusautó-szalon ablakán keresztül leselkedett, és hosszasan, vágyakozva bámult egy pirosBentley-t.

Let's find this car lover in #Hyderabad, send his details to the id pls 🙏

ఈ కారు ప్రేమికుడిని #హైదరాబాద్‌లో కనుగొనండి, అతని వివరాలను ఐడికి పంపండి pls 🙏 pic.twitter.com/gNSOMpetCg